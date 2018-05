publié le 17/05/2018 à 12:11

Nouvelle journée au 71e festival de Cannes. À cette occasion, retour sur la présentation hors-compétition de Solo : A Star Wars Story, le nouveau film tiré de l'univers de la saga intergalactique.



Cet épisode parallèle aux trois trilogies officielles nous permet de découvrir la jeunesse du personnage de Han Solo, connu sous les traits d'Harisson Ford, et que l'on retrouve ici avant qu'il ne devienne un hors la loi de l'espace. C'est le réalisateur américain Ron Howard qui signe ce pur western futuriste. "Dans les années 70, un certain nombre de films assez différents, mais qui parlaient d'aventure ressemblaient beaucoup à des westerns", explique-t-il.

Solo lève le voile sur le futur ami de Luke Skywalker, compagnon de route de Chewbacca, et pilote émérite du Faucon Millénium. Entre action, humour et sentiment, on y trouve les ingrédients classiques de la saga. Mais pour Ron Howard, il s'agit d'une grosse machine qu'il a fallu manier avec précaution et respect. "Ce n'est pas n'importe quel genre de film (...), mais pour moi c'est le début d'une autre voie".

Ron Howard signe une mise en scène classique dans ce genre là mais diablement rythmée, parfois virtuose. Un film à découvrir prochainement puisque Solo sort mercredi prochain au cinéma partout en France.