publié le 14/08/2018 à 19:27

La vaisseau de l'USS Enterprise vient perdre ses deux membres-fondateurs. Comme le révèle le très renseigné The Hollywood Reporter, Chris Hemsworth (George Kirk) et Chris Pine (James T. Kirk) n'arriveraient pas à trouver un accord financier avec Paramount pour Star Trek 4. Ils ont ainsi quitté la table des négociations.



Les deux acteurs, qui ont gagné en notoriété depuis leur première apparition dans Star Trek en 2009, ont ainsi demandé une augmentation de salaire. Il faut reconnaître que Chris Hemsworth cartonne chez Marvel dans le rôle de Thor et Chris Pine dans celui du capitaine Steve Trevor dans Wonder Woman. Mais, selon THR, Paramount soutient que "Star Trek, ce n'est pas comme un film Marvel ou Star Wars, on doit respecter un budget serré".

Le studio voudrait réaliser ce quatrième film à moindre coût. En 2016, Star Trek : Sans Limites avait rapporté 343 millions de dollars au box-office mondial, sur un budget de 190 millions de dollars. Une source proche de l'affaire a même expliqué que les producteurs auraient perdu de l'argent dans cette affaire.

Comment remplacer le célèbre duo ?

Le scénario de Star Trek 4, devait prévoir un voyage dans le temps pour permettre à James T. Kirk (Chris Pine) de revoir son père George Kirk (Chris Hemsworth). Le studio va-t-il donc changer l'intrigue ? Pour le moment, aucune information n'a été communiquée.



On se doute qu'il sera difficile de changer de casting puisque Chris Pine incarne le héros principal des précédents films depuis 2009. À moins que Spock (Zachary Quinto) ou Uhura (Zoe Saldana) ne deviennent les personnages principaux de Star Trek 4. Ce serait peut-être plus simple avec Chris Hemsworth, qui n'a fait qu'une apparition dans le célèbre costume du capitaine en 2009.



Selon THR, d'autres négociations sont à prévoir entre le studio et le reste de l'équipage de l'Enterprise Zoe Saldana, Zachary Quinto, Karl Urban (McCpy), Simon Pegg (Scotty) et John Cho (Sulu). Reste à savoir si Chris Hemsworth et Chris Pine accepteront de revenir à la table pour reparler de leurs cachets.