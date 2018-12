publié le 20/09/2018 à 08:17

Nintendo n'est désormais plus seule sur le marché du retrogaming 2.0. La firme japonaise, Sony, a dévoilé aujourd'hui la commercialisation prochaine (le 3 décembre 2018) de la toute première PlayStation, sortie le 3 décembre 1994 au pays du Soleil-Levant, dans un format mini.



Cette dernière intégrera une vingtaine de jeux, parmi lesquels de grands classiques comme Final Fantasy VII, Ridge Racer Type 4 ou bien encore Tekken 3. Vendue cent euros, on ne doute pas du succès retentissant qu'aura cette console.

Les modèles de chez Nintendo, la NES (sortie en novembre 2016) et la SNES Mini (sortie en septembre 2017), avaient connu un véritable succès. Les consoles s'étaient d'ailleurs retrouvées très rapidement en rupture de stock à leur sortie.

Sony s'engouffre donc un filon très lucratif, les joueurs raffolant de ces petites machines leur rappelant de nombreux souvenirs d'antan.



La nostalgie, corde sensible chez les joueurs

C'est un peu le talon d'Achille des joueurs. Elle remémore bon nombre de souvenirs chez eux et les contraints parfois à faire craquer leur portefeuille. Elle évoque des nuits passées devant son écran de télévision, manettes en mains, avec la satisfaction d'avoir vaincu le boss final du jeu. Quoi de mieux que de revivre ces petits moments avec une console rassemblant tous les jeux de son enfance.

Des prix très attractifs

Les vieilles consoles de jeux vidéo sont très recherchées. Que ce soit en vide-greniers, dans des magasins d'occasion, ou bien encore sur des sites d'enchères, les prix ont souvent tendance à s'envoler. Comptez à peu près une centaine d'euros (voir plus) pour une simple Nintendo NES, en boîte, datant de 1985.



Rajoutez une trentaine d'euros pour un jeu Zelda. Le tout, à brancher sur une télé cathodique (dont plus personne ne dispose). Aujourd'hui, les consoles mini proposent un prix attractif, puisqu'elles intègrent directement plusieurs jeux dans leur capacité de stockage.



Il est ainsi beaucoup plus appréciable de disposer d'un produit complet et adaptable aux nouvelles télévisions (les consoles mini disposent d'un câble HDMI). Le design, petit et mignon, est également un atout non négligeable puisque la console se range avec facilité dans les meubles.