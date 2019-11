publié le 01/11/2019 à 20:07

À la Paris Games Week, c'est une rock star. Son arrivée sur la scène du stand PlayStation jeudi 31 octobre a déclenché des tonnerres d’applaudissements. Hideo Kojima, créateur de jeux vidéo depuis plus de 30 ans, est une superstar de l’industrie. Avec Metal Gear Solid, cette grande saga dans laquelle la réflexion compte plus que l'action, il donne ses lettres de noblesse à toutes les générations de PlayStation.



Jeudi dernier, ils étaient nombreux à venir voir l’idole qui a bercé leurs premiers pas dans le jeu vidéo. "Metal Gear Solid, c’est le tout premier jeu que j’ai terminé sur PlayStation. Voir Hideo Kojima, c’est comme voir Michael Jackson”, nous confie un fan.

D’autres ont traversé le pays et ont fait des heures de queue pour avoir la chance de prendre une photo avec le maître : “Quand on joue à un jeu vidéo, il y a un créateur derrière qui a tout imaginé. Sincèrement l’oeuvre de Hideo Kojima, c’est quelque chose de magique.”

Bercé par le cinéma

La magie de Kojima, c'est sa différence. Bercé par le cinéma de Kubrick et de Hitchcock, il surprend par ses mises en scène et ses retournements de situation. Quand l'industrie vise le pur divertissement, Hideo Kojima veut faire réfléchir le joueur. “La narration dans un jeu vidéo est différente de celle d'un livre ou un d'un film. Dans le jeu vous êtes actif, vous faites vos propres choix et au final, vous êtes plus marqué par l'histoire parce vous en êtes responsables”, explique-t-il lors d’un entretien exclusif à M6.



L'immersion est d'autant plus facile avec des visages connus du grand public. Dans son nouveau jeu qui sort le 8 novembre prochain, on retrouve Norman Reedus, inoubliable Daryl Dixon dans Walking Dead, Mads Mikkelsen, ou encore la Française Léa Seydoux.

Hideo Kojima développe : “j'ai fait appel à des acteurs pour qu'ils puissent véhiculer plus d'émotions qu'un personnage numérique créé de toutes pièces. Aujourd'hui la technologie permet de reproduire les détails de la peau et des mouvements des yeux. Ça permet d'approfondir la réalité de l'histoire qu'on raconte.”

J'incite les joueurs à envoyer de la positivité Hideo Kojima Partager la citation





Un monde post-apocalyptique, une société explosée et un énorme besoin de reconnecter les gens... Dans Death Stranding, Hideo Kojima utilise des mécaniques de jeu pour faire passer un message : “Le jeu est connecté à internet, mais vous ne verrez pas directement les autres joueurs, vous trouverez les messages et les objets qu'ils vous auront laissés pour vous aider. Dans notre monde actuel, très individualiste, j'incite les joueurs à envoyer de la positivité aux autres.”

Questionner le monde et l'humanité à travers ses créations, c'est finalement la définition d'un artiste. Hideo Kojima pousse ainsi un peu plus le jeu vidéo vers une une forme d'art numérique, comme un auteur du XXI siècle.