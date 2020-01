"Le Seigneur des Anneaux" (Amazon) : découvrez les visages de la série

publié le 15/01/2020 à 17:12

Vous ne connaissez pas encore leurs noms et leurs visages et pourtant ils vont incarner les personnages qui ne manqueront pas de crever l'écran dans les prochaines années. Les studios Amazon ont dévoilé le 14 janvier 2020 une quinzaine de noms des acteurs qui ont été appelés à jouer dans l'adaptation du Seigneur des Anneaux.



La série, dont le titre officiel et la date de diffusion n'ont toujours pas été dévoilés, racontera les événements du Deuxième âge pensé par J. R. R. Tolkien. Une aventure qui précède la quête de Frodon pour jeter le fameux Anneau unique dans la lave de la Montagne du Destin.

Les acteurs et actrices qui seront les hommes, les elfes et les sorciers de demain dans ce projet au budget d'un milliard de dollars dont : Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman. Aucun de ces noms ou visages n'est particulièrement connu du grand public. Amazon semble miser sur la fraîcheur et des carrières encore neuves ou, du moins, loin des blockbusters hollywoodiens.

Des anciens de "Game of Thrones"

Les amateurs de fantasy reconnaîtront tout de même Morfydd Clark qui a un rôle très secondaire dans la récente adaptation de La Croisée des Mondes de HBO, His Dark Materials. Robert Aramayo et Joseph Mawle sont quant à eux des anciens de la série Game of Thrones. Ils y jouaient de petits rôles : Ned Stark jeune et l'oncle de Jon Snow, Benjen Stark.

Will Poulter, dont la participation avait été annoncée précédemment, a finalement quitté le projet après avoir découvert une incompatibilité d'agenda. Amazon a prévenu qu'il restait encore quelques rôles-clés à décerner.

Le géant américain n'a d'ailleurs pas encore révélé les noms des personnages que pourraient incarner ces acteurs. Certains fans espèrent que Morfydd Clark (qui a des airs de Cate Blanchett) jouera l'elfe Galadriel... Seuls quelques personnages quasi-immortels comme Galadriel, le mage Gandalf ou encore Sauron seraient en effet en mesure d'apparaître dans cette série qui conte des événements se déroulant des millénaires avant l'épopée de Frodon, Aragorn et Legolas.