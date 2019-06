publié le 20/06/2019 à 17:40

C'est une grande nouvelle pour les fans des romans de Robert Jordan, La roue du Temps. Ce cycle de fantasy qui va être adapté à la télévision, comme Game of Thrones, vient de dévoiler le nom de celle qui incarnera l'un des personnages principaux de cette nouvelle saga.

C'est l'actrice Rosamund Pike (Meurs un autre jour, Orgueil et Préjugés, Gone Girl) qui va incarner le personnage de Moiraine. Si vous ne connaissez pas La roue du Temps, sachez que Moiraine est probablement le personnage préféré des fans de ces livres, aussi importante qu'un Merlin, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux ou d'une Hermione dans Harry Potter. Cette comparaison magique est d'ailleurs fort à propos puisqu'elle est une Aes Sedai, une femme capable de maîtriser le Pouvoir Unique, en un mot : une sorcière.

Dans le monde de Robert Jordan, seules les femmes peuvent manipuler cette force surnaturelle, les hommes devenant immédiatement fous et dangereux lorsqu'ils tentent l'expérience depuis un événement cataclysmique lointain. Puissante, redoutable et mystérieuse, elle est celle qui guide le Dragon, l'élu du monde de Robert Jordan.

La joie des fans

C'est le compte officiel des scénaristes de la série qui a révélé l'information ce 20 juin 2019. On peut voir l'actrice qui a crevé l'écran dans Gone Girl de David Fincher notamment en train de lire le premier tome de la saga : The Eye of the World.

Please welcome Rosamund Pike to the Wheel of Time family. Say hello to Moiraine. #WoTWednesday pic.twitter.com/577Hffwy6Y — Wheel of Time Writers' Room (@WoTWritersRoom) 19 juin 2019

La Roue du temps est, avec le prequel du Seigneur des Anneaux, l'un des grands projets de séries qui va tenter de ravir sa couronne à Game of Thrones de HBO. La fantasy n'a sans doute jamais autant attiré le grand public et avec un casting de cette trempe, La Roue du Temps vient manifestement de mettre un sérieux coup de pression à la concurrence.

Le showrunner de la série, Rafe Judkins, était très heureux de partager l'information. Information particulièrement appréciée par les lecteurs qui étaient ravis de voir une actrice du calibre de Rosamund Pike (nommée aux Golden Globes et aux Oscars) prendre ce rôle central. Rafe Judkins doit encore trouver et annoncer les noms de celles et ceux qui incarneront les autres personnages de la série et notamment Rand, le héros.

Me since Rosamund Pike has been officially announced as Moiraine#wheeloftime #WoTWednesday pic.twitter.com/ti9TYYGRxW — Pierre O (@Pierr_O) 19 juin 2019