Idées cadeaux Noël 2019 : Switch, PS4, abonnements... Quelle console offrir ?

publié le 08/12/2019 à 06:30

Perdu dans les boutiques de jeux vidéo, sur Internet ou dans les rayons spécialisés ? Vous ne savez pas quelle console offrir à votre épouse, nièce ou grand-père ce 25 décembre ? La rédaction de RTL Super va vous guider dans le monde merveilleux (mais parfois occulte) des jeux vidéo.

Avant toute chose, vous devez bien connaître la personne que vous voulez gâter et les jeux qu'il ou elle (une majorité de gamers sont des femmes) apprécie en général. Le catalogue des jeux disponibles (et à venir) devra guider votre achat. RTL Super vous propose d'ailleurs un guide des meilleurs jeux de l'année 2019 pour vous aider dans vos emplettes.

Si votre joueur-chéri est vissé sur son PC matin, midi et soir, demandez-lui si de nouvelles pièces pour sa machine de guerre lui ferait plaisir (une carte graphique nouvelle génération ou un processeur plus moderne pourrait augmenter considérablement la durée de vie de son ordinateur). Il sera bien plus précis que nous ne pourrions l'être ici et il appréciera que vous vous souciez de sa bécane.

Si vous votre joueur apprécie de jouer avec une manette sur l'écran de télévision du salon avec les jeux les plus beaux du moment, vous voudrez certainement jeter un œil à la PlayStation 4 (désormais bon marché), PS4 Pro ou la Xbox One. Leurs catalogues sont très similaires et bien fournis. Pensez néanmoins qu'un abonnement pour les services en ligne sera souvent nécessaire pour profiter pleinement de certaines fonctionnalités.

Par contre, si vous voulez regarder vos séries tranquillement devant l'écran familial sans crise de nerfs, peut-être préférerez-vous offrir la console hybride et/ou transportable de Nintendo : la Switch (ou Switch Lite) avec son écran amovible qui permet de jouer partout sans télévision puisque l'écran tactile suivra le gamer dans ses déplacements.

Quelle console acheter ?

Nintendo Switch (299,99 euros) : il s'agit certainement de la console du moment. Hybride, capable d'afficher les jeux sur votre téléviseur et sur son écran tactile, c'est la console familiale et de voyage idéale. Son petit raisonnable et son catalogue riche sont les clefs du succès de cette création de Nintendo.



Switch Lite (199,99 euros) : la version exclusivement portable de sa grande sœur la Switch.

Au premier regard, la Lite paraît similaire à sa sœur aînée, notamment côté design. Mais deux caractéristiques la rendent très différente. D'une part, les manettes que l'on pouvait décrocher auparavant sont désormais intégrées à la console. D'autre part, contrairement à sa version originale, le nouveau modèle ne peut pas se connecter à un téléviseur. Ce qui lui fait perdre sa principale particularité, le nom Switch étant une référence au fait qu'on puisse "switcher" entre console portable et console de salon. Un sacrifice qui a un avantage : elle est légère, compacte et plus facile à transporter.



Ring Fit avec le jeu Ring fit Adventures (75 euros) : nouvel accessoire sportif de Switch de Nintendo, cet anneau se connecte avec les deux manettes amovibles de la console hybride pour une expérience de fitness depuis votre salon. Vous n'avez pas de coach ou de salle de sport près de chez vous ? Le Ring Fit peut compenser ce manque.



PS4 Slim (500 Go à 279 euros / 1 To à 349 euros) : la version la plus compacte et la moins chère de la console la plus vendue et répandue du marché. Vous disposerez du plus grand catalogue vidéoludique du moment. (Manette supplémentaire à 40 euros)



PS4 Pro (1 To avec un jeu, 469,99 euros) : annoncée par Sony comme la "console la plus puissante de nouvelle génération", elle vous permet d'afficher les jeux en 4K dynamique, un mode d'affichage supérieur à la full HD. Pour synthétiser : tout est plus beau, plus fluide et plus détaillé. Encore faut-il disposer d'une télévision capable d'afficher cette qualité d'image.



Abonnements Xbox Live ou PS Plus (entre 5 euros et 9 euros par mois en fonction de la formule choisie) : acheter un jeu et une console ne suffit plus à jouer pendant des erreurs. Il faut souvent compter sur de longs téléchargements (jouer sans une bonne connexion Internet est un vrai défi aujourd'hui) et parfois payer un abonnement mensuel pour accéder au multijoueur en ligne de certains jeux. Ces abonnements ne représentent cependant pas qu'un coût supplémentaire, chaque mois des jeux peuvent être offert à des prix très intéressants. N'oubliez pas d'y faire votre marché.