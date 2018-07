publié le 23/07/2018 à 11:35

Les fans attendent son retour depuis près de 20 ans. C'est désormais officiel : la série Buffy contre les vampires va bien faire son come-back. Le studio américain 20th Century Fox prépare une nouvelle version de la série culte, diffusée entre 1996 et 2003, indique un porte-parole à l'AFP, confirmant les informations de plusieurs médias américains.



La plus célèbre des tueuses de vampires sera désormais incarnée par une actrice noire. Fox 21 TV Studios souhaite proposer une distribution plus variée que la série originelle, dont tous les acteurs principaux étaient blancs, souligne le site spécialisé Deadline.

Adolescente américaine sans histoire, Buffy Summers, interprétée à l'origine par Sarah Michelle Gellar, est désignée comme l'élue pour lutter, avec l'aide de ses amis, contre les vampires qui constituent une menace permanente.

Le créateur de la série originelle parmi les scénaristes

C'est Monica Owusu-Brenn qui a été désignée comme auteure, showrunner et productrice exécutive de cette nouvelle série, produite par le même studio que la première. Elle a notamment travaillé sur Charmed, Alias ou Lost. Elle sera assistée de Joss Whedon, créateur de la série originelle et scénariste à succès (Justice League et Avengers : L'ère d'Ultron), qui sera également producteur exécutif.



Les fans devront attendre encore un peu avant de retrouver la chasseuse de vampires, devenue une icône féministe de la pop culture, sur les écrans. Le projet n'a pas encore de diffuseur et sera présenté cet été à des chaînes et des plateformes de diffusion, selon Deadline.