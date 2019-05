publié le 09/05/2019 à 10:33

Ce n'est désormais plus seulement une tradition Marvel. La plupart des longs-métrages possèdent une ou plusieurs scènes post-génériques. Hellboy, en salles le 8 mai 2019, vous fera rester jusqu’à la fin du film puisqu'il possède deux scènes bonus. Attention, la suite contient des spoilers.



Après avoir sauvé l'humanité du fléau de la Blood Queen (Milla Jovovich), Hellboy (David Harbour) retourne à la B.P.R.D avec Alice Monaghan (Sasha Lane) et Daimio (Daniel Dae Kim). Travaillant côte à côte, le trio débarque dans un laboratoire de la Société Oannus et découvre une nouvelle expérience, appelée "Ichthyo Sapien." Nul doute qu'on en apprendra plus dans cette créature dans Hellboy 2.

En attendant l'officialisation de Hellboy 2, le réalisateur Neil Marshall (The Descent, Centurion) a glissé deux scènes post-génériques au film. Que signifient-elles et que donnent-elles comme indices pour la suite ?

1. Le retour de Lobster Johnson

Lobster Johnson dans les comics Crédit : Dark Horse France, Delcourt

Dans cette première scène post-générique, Hellboy descend une bouteille d'alcool sur la tombe de son père. Il est ravagé par le chagrin (et l'alcool). Arrive alors Lobster Johnson, le héros tueur de nazis au visage masqué que l'on a vu précédemment dans un flashback centré sur la naissance de notre anti-héros. Hellboy se ressaisit en voyant arriver le héros de la guerre : "Je suis votre plus grand fan", lui déclare-t-il.



Mais, Lobster Johnson n'est pas là pour perdre son temps. Il explique à Hellboy que son père ne voudrait pas qu'il se lamente ainsi sur sa tombe et qu'il doit dessoûler pour se remettre au travail. Hellboy a peut-être gagné une bataille en terrassant la Blood Queen, mais il n'a pas arrêté la guerre. Une grande menace se prépare. Le fantôme de Lobster traverse ensuite le corps de Hellboy, toujours alcoolisé qui lui hurle combien il l'aime.



Dans les comics, Lobster Johnson aide le B.P.R.D. à résoudre des affaires en tant que fantôme. On peut imaginer que le héros sera de retour dans Hellboy 2, pour prêter main forte à l'anti-héros, Alice Monaghan et Daimio.

2. La vengeance de Baba Yaga

La sorcière Baba Yaga Crédit : Universum Film

Bien évidemment, Hellboy n'a pas respecté le pacte qu'il a scelle, plutôt embrassé avec la sorcière. Rappelez-vous, en échange du secret pour détruire Nimue, Hellboy doit donner son œil à Baba Yaga. La sorcière lui lande une malédiction avant de le jeter hors de sa "maison" : si il ne respecte pas sa parole, ses deux yeux lui serviront à regarder les gens qu'il aime souffrir puis mourir.



Dans cette seconde scène post-générique, Baba Yaga s'adresse à un personnage qu'on ne voit pas. On entend seulement une voix mâle teintée d'un accent russe. La sorcière lui offre un marché : s'il vainc Hellboy et qu'il rapporte un de ces yeux à Baba Yaga, elle lui offrira ce qu'il désire : sa mort. Ce personnage c'est Koshcheï, né dans la littérature russe.



Il est immortel, car son âme est cachée dans plusieurs corps d'animaux, ainsi que dans un arbre et un coffre, qui se trouvent aux extrémités de la terre. Il peut guérir de n'importe quelle blessure, à condition que son âme soit en sécurité. Les fans d'Harry Potter pourront comparer cette histoire aux Horcruxe de Voldemort.

Hellboy et Koschei dans les comics Crédit : Dark Horse France, Delcourt

Dans les comics Hellboy, Koshcheï est un soldat, trahi par ses pairs, mais sauvé par un dragon qui l'adopte comme son fils. Le dragon cache l'âme de Koscheï dans un oeuf, découvert par Baba Yaga. Koscheï devient alors son esclave. Dans Helboy 2, le soldat immortel va donc devoir combattre et vaincre le mi-homme, mi-démon s'il veut pouvoir mourir.