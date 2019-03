publié le 01/03/2019 à 09:43

Hellboy s'offre une nouvelle bande-annonce truffée de créatures maléfiques. Dans ce reboot des aventures du célèbre démon, le réalisateur Neil Marshall (The Descent, Doomsday) met le paquet sur l'humour, la violence et le sang.



Hellboy (David Harbour), mi-homme, mi-démon, va devoir affronter la Blood Queen incarnée par Milla Jovovich. Cette puissante magicienne cherche à détruire l'humanité à grands renforts de sorts et de monstres, tandis que l'anti-héros doté de cornes essaye de sauver le monde. Si la première bande-annonce d'Hellboy mettait l'accent sur l'humour, cette dernière dévoile son potentiel gore et sanglant. Le film est d'ailleurs Rated R (interdit aux moins de 17 ans) aux Etats-Unis.

Pour réussir sa mission et refermer la porte des Enfers, il pourra compter sur Alice (Sasha Lane) qui possède des capacités surnaturelles et le Commandant Ben Daimio ( Daniel Dae Kim de Lost) qui se transforme en jaguar, lorsqu'il est sûrement très très en colère. Rendez-vous dans les salles le 8 mai 2019.