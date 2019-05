VIDÉO - "Game of Thrones", saison 8, épisode 4 : un teaser pour la "dernière guerre"

publié le 01/05/2019 à 08:36

Attention car cet article et le teaser de Game of Thrones de l’épisode 4 de la saison 8 contiennent des spoilers sur l'épisode 3, The Long Night, diffusé ce lundi 29 avril 2019. Nous vous invitons à prendre connaissance de l'issue de la Bataille de Winterfell avant de poursuivre votre lecture.



De nombreux soldats réunis au Nord pour combattre le Roi de la Nuit sont tombés (puis se sont relevés pour retomber définitivement). Quelques personnages secondaires ont aussi péri mais le gros des protagonistes principaux de Game of Thrones est toujours debout. Maintenant que le péril surnaturel semble loin derrière nous, Daenerys Targaryen veut plus que jamais arracher le Trône de Fer à Cersei Lannister.

"Nous avons remporté la Grande Guerre, maintenant nous allons gagner la Dernière Guerre", lance Daenerys accompagnée de ses conseillers Missandei et Varys. Au Nord nous pouvons voir que les seigneurs survivants soutiennent désormais pleinement le plan de Daenerys qui a montré sa bravoure sur le champ de bataille grâce à la puissance de ses dragons. Dans les quelques images offertes par HBO, nous pouvons voir Daenerys, Jon, Sansa, Arya, Ver gris ou encore Samwell mettre le feu à un bûcher géant pour réduire en cendres les corps des zombies et des guerriers tombés au combat la veille.

Le sourire de Cersei

Cette scène permet de s'assurer de l'identité des survivants de l'épisode 3 : le mestre de Winterfell, le loup de Jon, Tyrion, Bran, Yohn Royce, Alys Karstak ou encore Tormund peuvent être devinés dans la foule. Seuls Jaime et Brienne restent mystérieusement absents de la scène.



Nous pouvons deviner aussi, avec les scènes de départ à cheval de Jon et les navires portant les armes de la famille Targaryen, que la bataille pour conquérir Port-Réal approche et vite. De son côté, Cersei et Euron Greyjoy semblent particulièrement satisfaits. Difficile aujourd'hui de savoir ce qui cause ces sourires mais il est évident que détrôner Cersei ne sera pas aussi facile que d'abattre le Roi de la Nuit. Il y a une raison pour laquelle cette bataille entre les vivants est la dernière de la série...