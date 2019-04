Daniel Portman interprète Podrick Payne dans Game of Thrones depuis 2012

publié le 25/04/2019 à 21:40

Certains fans ont du mal à séparer la réalité de la fiction. Daniel Portman, l'interprète de Podrick Payne, le jeune écuyer de Game of Thrones, en a fait les frais. Révélé au public en 2012, lors de sa première apparition dans la série, le jeune homme au rôle secondaire a su tirer partie de l'ascension de son personnage, d'abord au service de Tyrion Lannister puis de Brienne de Torth.



Vanté pour ses prouesses sexuelles auprès de prostituées dans la saison 3, son rôle jusqu'à lors timide avait attisé la curiosité des téléspectateurs. L'écuyer taiseux et loyal était entraîné par Tyrion et Bronn dans une maison de passe afin qu'il perde sa virginité. Remportant un franc succès auprès des jeunes femmes, ces dernières refusaient son argent.

Une réputation de Casanova l'avait alors précédé, qui bien que fictionnelle, semble avoir convaincu certaines adeptes de la série d'HBO que Daniel Portman possède les mêmes talents que son personnage.



C'est ce qu'affirme le comédien âgé de 27 ans, qui a confié au magazine Esquire avoir été victime d'attouchements de la part de nombreuses femmes : "J'ai été agrippé par tant de femmes d'âge mûr... Qu'est-ce que tu peux faire ? Évidemment leur dire de ne pas faire ça." raconte le jeune acteur, ajoutant, "À notre époque, on peut penser que les gens sont capables de séparer la réalité de la fiction. C'est quelque chose de désagréable, mais vous savez, les gens sont fous avec ça. Bien-sûr, c'est pas super".



Dans la suite de l'entretien, celui qui, dans le dernier épisode de Game of Thrones, a entonné entre les murs de Winterfell l'air de "Jenny of Oldstones", a néanmoins précisé que sa mésaventure ne lui faisait pas regretter d'être reconnu pour son rôle, au sort préférable à celui de Theon Greyjoy.