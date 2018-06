publié le 13/06/2018 à 05:22

La Nintendo direct était la dernière des 10 conférences tenues lors de l'E3 2018, qui se tient jusqu'au 14 juin prochain. Mardi 12 juin, pendant une quarantaine de minutes, les annonces de Nintendo ont été particulièrement scrutées. Au final, la société japonaise a fait trois grandes annonces.



Nintendo a d'abord surpris pas mal de monde en annonçant que Fortnite, LE jeu de cette année 2018, était disponible immédiatement sur Switch. Les joueurs peuvent donc dès à présent télécharger le jeu.

Nintendo avait prévu : une grande partie de sa conférence serait consacrée à Super Smash Bros. Elle a tenu parole. Pendant pas moins de 20 minutes, Nintendo a dévoilé ce nouvel épisode Super Smash Bros. Ultimate, qui sortira le 7 décembre prochain.

Au programme tous les personnages apparus une ou plusieurs fois au cours de la saga. Ce qui en fait plus de soixante au total. Aux côtés des stars Mario, Link ou encore Peach on retrouvera Ridley de la saga Metroid. À noter, le retour des combats à 8 ou encore de nouvelles arènes.



Nintendo a également dévoilé la bande-annonce de Super Mario Party. Le jeu sera disponible le 5 octobre prochain sur Switch.

Les autres jeux annoncés

Nintendo a également annoncé DAEMON x MACHINA. Développé par Marvelous, le jeu ne sortira pas avant 2019.



Xenoblade 2 Torna : The Golden Country, sortira en septembre 2018. Pokémon Let’s Go Evoli et Pikachu seront disponibles le 16 octobre prochain. Fire Emblem : Three Houses n'est pas attendu avant le printemps 2019 sur Switch.



Plus près de nous, Overcooked 2, sort le 7 août prochain. Enfin, Hollow Knight est disponible dès à présent.