publié le 13/06/2018 à 18:12

Au royaume du jeu vidéo, Fortnite est l'un des rois. Avec ses millions d'adeptes dans le monde, ce jeu de survie et d'action est un véritable phénomène depuis sa naissance en 2017. En quelques mois, Fortnite est devenu le jeu le plus populaire de sa génération avec de nombreux records.



Créé par le studio Epic Games, il est disponible sur Playstation 4, XBox One, PC, Mac, IOAS et Android, et depuis le 12 juin sur la Nintendo Switch. Une annonce qui a fait la joie de millions d'adeptes dans le monde pendant la conférence du géant nippon lors de l'E3 2018, la grand-messe du jeu vidéo. De quoi augmenter le succès du jeu aux "40 millions d'adeptes", comme le revendiquait Epic Games en janvier dernier.

En février dernier, Fortnite est devenu jeu le plus regardé sur la plate-forme de streaming Twitch avec 118 millions d'heures de visionnage par mois, volant la vedette à League of Legends, qui détenait le précédent record avec 103 millions d'heures. Quel est donc ce jeu si mondialement connu ?

> FORTNITE ON NINTENDO SWITCH | PLAY FREE NOW

Un jeu de survie dans un univers coloré

Le principe de Fortnite est simple : survivre à tout prix dans une arène réunissant 100 joueurs connectés qui s'affrontent. C'est ce qu'on appelle le "Battle Royal", gratuit et très très prisé. Au fur et à mesure de la partie, les utilisateurs et utilisatrices peuvent amasser un grand nombre d'objets pour leur permettre de fabriquer des abris. Vous devez tirer, construire et vous cacher, le tout dans un univers très coloré, digne d'un dessin animé.



"La force de Fortnite, c'est son côté transgénérationnel. Le jeu a apporté une image plus sympa et plus fun que celle traditionnellement associée aux jeux vidéo. Du coup, cela touche aussi des gens du show-biz ou des joueurs de foot", souligne auprès de l'AFP Xavier Oswald, directeur marketing et stratégie de Vitality, une équipe d'e-sport qui rassemble des joueurs professionnels de jeux vidéo.



Plus vous avancez dans la partie, plus l'arène rétrécie, vous obligeant à affronter les survivant(e)s. À la fin de la partie, le ou la gagnant(e) peut esquisser quelques pas de danse, devenus aussi cultes que Fortnite. C'est la danse "Take The L", pour "loser" (perdant) utilisée par Antoine Griezmann qui célèbre chacun de ses buts ainsi. "C'est un signe de reconnaissance. Ça parle aux jeunes, ça fait partie de la pop culture" et ça se répand dans les cours d'écoles, estime Laurent Michaud, expert des jeux vidéo à l'IDATE, un cabinet d'études spécialisé dans le numérique.