publié le 11/06/2019 à 10:00

Fans de zombies, si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 2 de la saison 5 de Fear The Walking Dead, passez votre chemin, puisque la suite du texte est remplie de spoilers.



Fear The Walking Dead réalise un retour plein de rebondissements pour sa saison 5. Après le premier épisode qui établit, pour de nombreux fans, un lien avec la disparition de Rick et l'hélicoptère de The Walking Dead, l'épisode 2 introduit Grace, une nouvelle héroïne incarnée par Karen David (Once Upon A Time). Qui est-elle vraiment et quel serait son rôle dans la suite de la série ?



Ian Goldberg, l'un des showrunners de Fear The Walking Dead donne déjà quelques pistes dans un entretien pour EW : "Nous voulions montrer à quel point il est difficile pour nos personnages d'aider les autres dans ce monde, Grace représente ainsi un défi particulier pour Morgan, Alicia et tous les autres".

Elle travaillait dans le nucléaire

Avant l'épidémie, Grace travaillait dans le nucléaire, elle était la cheffe d'opération d'une centrale, située près de la zone où Morgan et Alicia la rencontre pour la première fois. La fonte d'un réacteur à eau sous pression a contaminé des familles qui se trouvaient dans la zone (les fans de la série Chernobyl ont pu avoir un air de déjà-vu). Depuis, Grace, rongée par la culpabilité, car à l’époque, elle n'a pas mis en place les moyens nécessaires pour sauver les gens habitant à côté de la centrale, fait partie d'une équipe de nettoyage qui neutralise tous les morts-vivants irradiés.

Ses jours sont comptés

Grace a été irradiée en "nettoyant" la zone des zombies contaminés. "Avec le temps qui lui reste, elle pense que la seule chose qu'elle peut faire pour compenser tout le mal qu'elle a fait, c'est de prendre soin des personnes qui lui sont chères, qu'elle n'aurait pas pu aider de leurs vivants", poursuit Ian Goldberg. Grace révèle d'ailleurs à Morgan et Alicia que 63 zombies irradiés sont ses anciens collègues, même si ce chiffre semble avoir diminué à en juger par la pile de corps fumants que trouve ensuite June et John.

La menace nucléaire dans "Fear The Walking Dead"

Cependant, d'autres zombies contaminés errent toujours dans la nature. Ils représentent donc un double risque pour nos héros et héroïnes : celui d'être mordu (et devenir un zombie) et celui d'être contaminé (et de mourir à petit feu comme Grace)... D'autant qu'il y a une manière spécifique de les tuer, pour éviter que les particules radioactives ne se répandent. La menace nucléaire est donc bien présente dans cette cinquième saison de Fear The Walking Dead et devrait introduire d'autres personnages comme Grace. La suite au prochain épisode.