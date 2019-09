Emmy Awards 2019 : comment suivre la cérémonie en France ?

publié le 22/09/2019 à 08:10

Il y a deux grandes catégories d'amoureux des séries : ceux qui se lèvent à 1h45 du matin pour suivre les Emmy Awards à l'heure américaine... et les autres. Malgré l'éloignement géographique, il est tout à fait possible de suivre depuis l'Hexagone la 71e cérémonie des Emmys. La prestigieuse soirée sera diffusée, en direct, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 septembre 2019.

La chaîne Serie Club diffusera la cérémonie en direct et en exclusivité. Celle-ci est accessible sur le canal 43 ou 59 pour les abonnés SFR. Le pré-show avec le jeu des pronostics commencera dès 00h25 et la cérémonie débutera à 1h55 du matin, heure française. Canal+ diffusera aussi exceptionnellement la cérémonie en direct et en clair à partir de 23h50.

Sur Twitter, les magazines américains People et Entertainment Weekly ont pour habitude de proposer le pré-show en direct à partir de minuit. Deux heures de tapis rouge pour les amoureux des belles robes et des smokings, des stars et des interviews à brûle-pourpoint dans la langue de Shakespeare. Vous pouvez aussi faire confiance aux internautes avec le hashtag #Emmys qui rassemblera le meilleur de la soirée et le compte officiel de l'académie des Emmys.

Naturellement, RTL.fr sera aussi là pour vous faire vivre la cérémonie en direct, repérer les meilleurs moments et vous offrir un récapitulatif complet de la soirée si, par malheur, vous dormiez.

Qui va l'emporter ?

La soirée n'aura pas de présentateur cette année et c'est la quatrième fois que cela se produit dasn l'histoire de cette récompense. La prestations très moyenne de comédiens du Saturday Night Live Michael Che et Colin Jost l'an passé à peut-être refroidi les diffuseurs. Les Emmy awards seront toujours remis en revanche dans le Microsoft Theater de Los Angeles en Californie.

La cérémonie devra départager les séries les plus regardées et acclamées de cette année. Cette année, c’est à nouveau Game of Thrones qui arrive en tête des nominations avec 32 statuettes potentielles.La huitième et dernière saison permet à la série de fantasy de George R. R. Martin de devenir la série dramatique la plus nommée aux Emmys de l'histoire, effaçant ainsi le record détenu par NYPD Blue depuis 25 ans. À ce jour, Game of Thrones cumule 161 nominations et 47 Emmys. Viennent ensuite The Marvelous Mrs. Maisel et Chernobyl, respectivement nommées à 20 et 19 reprises. Côté diffuseur, HBO remonte sur la première marche du podium avec 137 nominations devant Netflix (117), NBC (58), Amazon Prime Video (47) et CBS (43).