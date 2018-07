publié le 23/07/2018 à 18:50

Les fans n'ont pas vu Hawkeye depuis Captain America : Civil War (2016). Absent de toute la promotion d'Avengers : Infinity War et de l'intrigue, le super-héros incarné par Jeremy Renner vient enfin de réapparaître sur les radars Marvel.



Le week-end dernier, l'acteur a publié une photo du célèbre archer des Avengers extraite de Captain America : Civil War pour annoncer son retour au cinéma, dans Avengers 4, la suite très attendue d'Avengers : Infinity War. En légende du cliché on peut lire : "J'ai l'impression que je vais bientôt devoir remettre mon costume" avec le #MissMyfriends (mes amis me manque). Un # à bien évidemment rapprocher de l'absence du super-héros pendant les événements d'Infinity War où les trois-quart des héros et héroïnes Marvel sont détruit(e)s par Thanos.

Mais, comme le rapportent certains médias outre-Atlantique comme Screen Rant, Hawkeye sera en réalité Ronin dans Avengers 4. Une identité (à rapprocher du terme japonais Ronin qui désigne "un samuraï sans maître"), qu'il a déjà pris plusieurs fois dans les comics. Sa première apparition remonte à 2007 où il rejoint les Nouveaux Vengeurs après la Civil War. Selon les rumeurs Hawkeye deviendrait Ronin après la mort de sa famille, lors du claquement de doigts de Thanos, à la fin d'Avengers : Infinity War.