"Avatar 2" : la sortie du film repoussée d'un an

publié le 07/05/2019 à 22:08

Les fans devront patienter plus longtemps que prévu. Avatar 2, la suite très attendue du film de James Cameron, ne sortira finalement pas le 18 décembre 2020, mais le 17 décembre 2021, soit un an plus tard, indique le magazine Variety.



La sortie des films suivants s'en retrouve logiquement repoussée. Avatar 3 sortira le 22 décembre 2023, et non pas le 17 décembre 2021, comme prévu. Avatar 4 est programmé pour le 19 décembre 2025, et non plus pour le 20 décembre 2024. Enfin, le film Avatar 5 a été annoncé pour le 17 décembre 2027 au lieu du 19 décembre 2025.

Avec ce nouveau calendrier et la sortie annoncée de trois nouveaux épisodes de Star Wars, Disney diffusera donc en alternance chaque année, de 2021 à 2027, un film Avatar et un film de la saga intergalactique.

Le film de James Cameron détient à ce jour le record de recettes en salles (2,79 milliards de dollars). Il est cependant menacé par la performance d'"Avengers : Endgame".