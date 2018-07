publié le 25/07/2018 à 15:01

Après des mois d'attente, la bande-annonce d'Aquaman a enfin été dévoilée. Plus de deux minutes d'images entre terre et mer, où le super-héros incarné par Jason Momoa (Game of Thrones, Justice League) nage, se bat et tente de trouver sa place. Fils d'un humain et de la reine d'Atlantis (Nicole Kidman), il est effectivement à la croisée de deux mondes qui s'apprêtent à entrer en guerre.



Réalisé par James Wan (Conjuring, Saw), Aquaman permettra ainsi de dévoiler les origines du personnage dont la première apparition au cinéma remonte à Batman V Superman avant de le découvrir au côté de Batman et Wonder Woman, entre autres, dans Justice League.

Que nous révèle donc cette première bande-annonce intense et aquatique ? Entre les scènes d'action et les effets spéciaux dans le royaume d'Atlantis, découvrez les 3 informations à retenir pour être prêt(e)s avant la sortie du film le 19 décembre prochain.

> Aquaman - Bande Annonce Officielle (VOST) - Jason Momoa / Amber Heard

1. Une lutte pour le trône d'Atlantis

Aquaman face à son demi-frère Orm Crédit : capture d'écran YouTube

Certain(e)s fans auront reconnu dans ce trailer une intrigue similaire à Black Panther de Marvel. Dans Aquaman, notre super-héros va devoir affronter Orm, son demi-frère qui convoite le trône d'Atlantis. Vous pourrez reconnaître ici le duel opposant T'Challa à Erik Killmonger pour déterminer qui sera le roi du Wakanda. Reste à savoir si James Wan a utilisé d'autres ressemblances avec le film de Ryan Coogler...



Dans tous les cas, Aquaman doit remporter le duel royal afin de sauver la surface et le monde l'océan, menacé par la soif de pouvoir de son demi-frère. Et comme le laisse entendre Mera, ce n'est qu'en acceptant son double héritage (un père humain et une mère reine d'Atlantis) qu'Aquaman remportera la victoire.

2. Hello Black Manta !

Black Manta est incarné par Yahya Abdul-Mateen II Crédit : capture d'écran YouTube

Dans les comics, Black Manta est l'un des plus grands ennemis d'Aquaman. Mais, le réalisateur James Wan a confié qu'il ne sera pas tout à fait l'antagoniste de l'histoire. Black Manta est à moitié mercenaire, mais sera 100% pirate dans un costume qui le fera ressembler à un gros alien venu de l'espace. C'est vraiment un personnage intéressant, même si l'histoire principale reste celle entre Jason Momoa et Patrick Wilson [Orm] ", peut-on lire dans les pages d'EW.



Les pouvoirs de Black Manta lui viennent en tout cas de ce costume aux yeux globuleux, qui lui permet de lancer des rayons laser destructeurs. Dans un entretien pour le média Collider, l'acteur Yahya Abdul-Mateen II a confié que c'est la revanche qui le motive contre Aquaman, puisque ce dernier a tué son père [qu'on voit dans la première séquence du sous-marin] : "Vous avez la relation père-fils et la vengeance qui se produit, lorsqu'un fils perd son père, et au milieu de tout cela se trouve Aquaman, héritier du trône, mais qui ne veut pas être roi, c'est donc une histoire épique".

3. Des séquences pour découvrir les origines du héros

Le jeune Aquaman pendant son entraînement au trident Crédit : capture d'écran YouTube

Qui dit premier film solo sur un héros, dit aussi "origin story". On découvrira ainsi la rencontre des parents d'Aquaman, son enfance marqué par le rejet de ses petits camarades et son adolescence où il est entraîné par son mentor Nuidis Vulko (Willem Dafoe). Une introduction qui devrait ravir les fans de DC comics et les néophytes puisque le passé d'Arthur Curry-Aquaman n'est pas développé dans Batman V Superman et Justice League, où il apparaît pour les premières fois au cinéma.