publié le 08/01/2019 à 12:17

Aquaman a-t-il été censuré en Arabie Saoudite et en Indonésie ? C'est ce qu'assure le blog Release News publiant des tweets de spectateurs et spectatrices du film. Selon les commentaires, la scène du baiser entre Aquaman et Mera, pendant la bataille finale a été coupée en Arabie Saoudite et en Indonésie.



Effectivement, les fans concernés expliquent qu'ils ont pris connaissance de cette scène, en lisant d'autres commentaires du public. "Le baiser entre Mera et Aquaman a été coupé en Arabie Saoudite et en Indonésie. Première fois que je me sens privilégié d'être en Égypte", écrit un internaute, tandis qu'un autre raconte : "Je dois connaître la réponse : Aquaman et Mera s'embrassent-ils à la fin du film ? Je suis prêt à jurer que cette scène n'existe pas en Indonésie".

Un autre fan rapporte que "les scènes de baisers entre Atlanna et Tom Curry sont intactes (...) La scène du baiser d'Aquaman et Mera est filmée de manière circulaire, l'Indonésie pense que c'est 'douloureux' pour les enfants de moins de 13 ans".

> [Arthur and Mera kissing scene]

Même si l'Arabie Saoudite a rouvert les cinémas dans le pays en 2018 avec une projection de Black Panther, après 36 ans de fermetures, le pays possède toujours des lois strictes en matière de divertissement. En Indonésie, comme le rapporte le média américain Screen Rant, le site Lembaga Sensor Film du gouvernement, et qui "gère" la censure des films, séries et publicités, indique qu'Aquaman dure 142 minutes. Or le film fait en réalité 143 minutes et 8 secondes...