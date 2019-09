publié le 09/09/2019 à 21:02

Allons-nous encore pleurer comme nous l'avons tous fait sur Someone Like You ou Hello ? La chanteuse britannique Adele est en plein bouclage de son prochain album. L'album dont le nom reste encore un mystère ne sera pas baptisé "30", pour marquer - comme à son habitude - l'âge auquel l'artiste écrit ses nouveaux textes. Dans une interview pour l'émission Carpool Karaoke avec James Corden, Adele avait expliqué qu'elle croyait beaucoup aux trilogies et qu'après 19, 21 et 25, son prochain album "pourrait simplement s'intituler Adele".

Depuis 25, Adele a eu une vie personnelle particulièrement mouvementée. En avril 2019, la chanteuse a annoncé qu'elle se séparait de son mari et père de leur enfant, Simon Konecki. "Adele et son partenaire se sont séparés. Ils se sont engagés à élever leur fils ensemble, avec amour. Comme toujours, ils demandent de respecter leurs vies privées. Il n'y aura pas d'autres déclarations", avait fait savoir le couple dans un communiqué transmis à l'agence Associated Press.

Un divorce, après 3 ans de mariage, qui pourrait coûter à la chanteuse puisque son ex-mari peut prétendre à une bonne moitié de sa fortune. Peut-on s'attendre à des chansons emplies de désespoir ou de rage pour ce nouvel ex ? Adele a pour habitude de puiser dans sa vie personnelle pour écrire ses textes.

"J'ai drastiquement changé ces deux dernières années"

Dans une interview pour le magazine américain People, des proches de la chanteuse ont expliqué qu'Adele "était en train de se préparer mentalement et physiquement à promouvoir sa nouvelle musique. L'album devrait sortir un peu plus tard en fin d'année 2019. Dans cet album elle parlera de l'an passé, celui de ses 30 ans, qui a été très difficile. Elle a toujours utilisé la musique comme une sorte de thérapie et elle est désormais prête à partager tout ça avec ses fans".

Les millions de fans d'Adele ne doivent pas pour autant avoir peur de broyer du noir à l'écoute de ce quatrième album. "Elle est très épanouie artistiquement. Ses nouvelles chansons sont très importantes pour elle. Elle se sent vivante et heureuse". Car depuis, 25, Adele a vécu un mariage, des remises de récompense, certains bonheurs simples et les joies de la maternité. Des sources d'inspiration plus lumineuses que son divorce ou le passage de la vingtaine à la trentaine que certains redoutent. Elle partage son temps avec ses fidèles amies, son fils et le travail créatif.

"Cette année des 30 ans a été un vrai défi mais j'assume tout (...), écrivait Adele sur son compte Instagram lors de son anniversaire. J'ai drastiquement changé ces deux dernières années, je continue de changer et ça me va. 31 va être une grande année et je vais entièrement me concentrer sur moi. Pour la première fois de ma vie, je suis prête à regarder le monde qui m'entoure et lever la tête. (...) Bande de sauvages ! 30 sera un album drum'n'bass juste pour vous emmerder !", concluait-elle. Il est probable que ce dernier indice soit une belle plaisanterie puisque cette musique électronique n'est pas vraiment le genre de prédilection de la chanteuse, mais qui sait...