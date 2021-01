"WandaVision" : qui est vraiment Dottie, la voisine de Wanda et Vision ?

publié le 21/01/2021 à 19:30

À peine arrivés dans Westview, Wanda et Vision essayent de bien s'intégrer dans leur communauté. Et pour y arriver, Wanda doit "séduire" et devenir bonne amie de Dottie, la tyrannique présidente du comité, comme on le voit dans l'épisode 2 de WandaVision.

Pour le moment, on sait peu de choses sur Dottie si ce n'est qu'elle dirige toute la communauté de Westview. Pour réussir son intégration dans la communauté, Wanda doit faire bonne impression auprès de Dottie. Mais, la présidente du comité n'est pas dupe et lorsqu'elle se retrouve face à Wanda, elle semble sortir d'un sort qui retient prisonniers les habitants dans la réalité de Wanda. Dottie se méfie de la Sorcière Rouge et en a peur.

Ce moment de tension atteint son climax lorsqu'une voix d'homme résonne à la radio. Quelqu'un essaye de rentrer en contact avec Wanda et de l'aider. Jusqu'à ce que le transistor explose tout comme le verre dans la main de Dottie. Loin de finir en position latérale de sécurité, Dottie oublie tout de l'incident. Mais, qui est réellement cette voisine au brushing impeccable ? Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Mephisto

Pour de nombreux fans, Mephisto est le grand méchant de WandaVision, celui qui tire les ficelles et a joué avec Wanda, prisonnière de sa réalité. Dans les comics, Mephisto est une entité démoniaque extrêmement puissante et aux pouvoirs multiples, dont la création d'illusions, la modification de son apparence et la manipulation du temps.

Mephisto est un démon Crédit : Capture d'écran YouTube Marvel

Mephisto pourrait avoir pris l'apparence de Dottie afin de surveiller de près Wanda et de lui jouer des tours pour lui faire perdre la raison. D'ailleurs, juste avant de rencontrer Dottie, Agnes met en garde Wanda : "Ses roses fleurissent sous la peine de mort (...) Dottie est la clef de tout dans cette ville, si vous vous entendez avec elle, tout ira bien". Et pendant le comité, Agnes précise : "Le diable est dans les détails", or Méphisto est l'équivalent du Diable chez Marvel.

Agnes, qui serait en réalité la sorcière Agatha Harkness, essaye-t-elle de prévenir Wanda d'un danger imminent ? C'est une théorie plausible. Dans les comics, Agatha Harkness enseigne la sorcellerie à Wanda et c'est elle qui lui apprend que ses jumeaux sont en réalité une illusion créée par Mephisto.

Clea

Selon une autre théorie sur le forum Reddit, Dottie serait Clea, disciple et petite amie de Doctor Strange. Clea est est la nièce de Dormammu, qui gouverne la Dimension noire et affronte Doctor Strange dans le long-métrage de Scott Derrickson. Fille d'Umar et du prince Orini, Clea est une sorcière extrêmement puissante, qui peut sortir de son corps sous une forme astrale, se téléporter, voyager à la vitesse de la pensée ou encore modifier les souvenirs d'un tiers.

Doctor Strange et Clea, son acolyte dans le comics Crédit : Marvel

Clea n'est pas apparue dans le premier film de Doctor Strange, au grand dam de certains fans. À l'époque le réalisateur avait expliqué à CinemaBlend : "Ce personnage demanderait de raconter une histoire très dense, c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas l'utiliser", a-t-il expliqué, en pointant du doigt le scénario déjà très riche du long-métrage : "Nous nous sommes dit qu'une petite amie inter-dimensionnelle, fille d'une créature démoniaque inter-dimensionnelle, ça faisait beaucoup".



Introduire Clea dans WandaVision serait un choix judicieux permettant de faire le lien avec Doctor Strange 2 directement liée à la série Marvel. En effet, seul Doctor Strange, puissant Sorcier, pourrait sortir Wanda de sa réalité rêvée de Westview qui risque, au fil des épisodes, de se transformer en véritable cauchemar.