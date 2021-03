"WandaVision", épisode 9 : les 9 questions dont nous voulons les réponses

publié le 03/03/2021 à 20:03

Vendredi 5 mars 2021, nous saurons enfin comme va se terminer la série Marvel WandaVision sur Disney+. Une série qui a su surprendre les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) et séduire les amateurs de séries avec ses rebondissements, ses références à la pop culture et, surtout, ses surprises.



L'épisode 9 devrait offrir une conclusion ouverte en répondant à de nombreuses questions... tout en conservant quelques secrets, histoire de nous donner envie de regarder les autres séries Marvel et de nous ruer dans les salles de cinéma dans les prochains mois (on croise les doigts).

En attendant les prochains longs-métrages, nous avons besoin de réponses ! Urgemment. Voici donc les 9 questions dont nous adorerions avoir les réponses dès ce vendredi, accompagnées de nos théories et supputations. Magneto va-t-il débarquer à Westview ? Agatha est-elle la vraie méchante de la série...?

9 questions pour l'épisode 9

1 - Billy et Tommy vont-ils survivre ? Nos jumeaux préférés pourraient bien être les victimes finales de la série WandaVision. Si on a bien suivi l'intrigue, il faut savoir que Billy et Tommy ne sont que des créations de Wanda. Comme Vision. La fin de son sortilège géant devrait libérer les habitants de Westview mais aussi réduire à néant les béquilles émotionnelles de notre héroïne. Cependant, lorsque l'on connaît un peu les comics, on sait que Billy et Tommy ne sont pas des créations comme les autres. Ce ne sont pas des illusions. Ils ont, dans les BD, de vraies âmes. Sans s'en rendre compte, Wanda aurait puisé dans l'âme du Diable de Marvel, Mephisto, pour créer ses enfants. Méphisto met fin à l'existence des enfants en récupérant son âme et Agatha efface de la mémoire de Wanda le souvenir de ses enfants pour ne pas créer une autre crise existentielle. Mais on sait aussi que les âmes des enfants n'ont pas été détruites dans cette séquence et qu'ils se sont réincarnés, dans un autre arc narratif, dans les mutants Wiccan et Speed. Dans WandaVision, Billy et Tommy possèdent d'ailleurs déjà les pouvoirs et les tenues de ces deux mutants. La série va-t-elle suivre le déroulé des comics ou innover ?

2 - Où est Ralph ? Ralph est le mari d'Agnes/Agatha. La sorcière ne cesse d'y faire référence depuis le début de la série. Ralph pourrait bien être Mephisto, le diable de l'univers Marvel et un potentiel grand méchant alternatif. Ralph Halley est aussi une autre possibilité. Il s'agit d'un personnage secondaire des comics Marvel qui est en possession d'un grimoire directement inspiré par les romans d'H.P. Lovecraft : le "Necronomicon". WandaVision aurait pu aussi combiner ces deux personnages des comics pour créer un personnage mi-humain, mi-démon et jouer la carte de la magie noire jusqu'au bout.

3 - Agnès est-elle vraiment la grande méchante ? Agatha est présentée comme la grande méchante de la série. Elle retient actuellement les enfants de Wanda par des liens magiques et elle semble vouloir manipuler et affronter la Sorcière rouge. Dans l'épisode 8 on peut aussi voir Agatha dans ses jeunes années annihiler son clan de sorcières. Mais Agatha pourrait bien être une alliée de Wanda. Dans les comics elle est celle qui aide Wanda à sortir de son déni et lui apprend à utiliser son plein potentiel magique. De plus, dans le flash back où l'on voit Agatha massacrer d'autres sorcières, elle explique qu'elle veut faire le bien. La matriarche de Salem lui explique que l'étendue de ses pouvoirs ne fait d'elle qu'un danger et qu'elle ne pourra jamais être une gentille. Mais on connaît la passion de Disney et de Marvel pour confronter l'idée que les individus sont des victimes de leurs destinées.

4 - Que font les Avengers ? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'ils fabriquent nos héros préférés !? Lorsqu'une ville entière est prisonnière et qu'une de leurs amies est concernée, on attend de voir rappliquer Captain Marvel, Ant-Man, Spider-Man, Pepper Potts, Wong, Hulk et tous les autres héros ayant survécu à la bataille finale contre Thanos. Certes Captain America et Tony Stark, les deux chefs du groupe, ne dirigent plus les opérations. Mais il est étonnant de ne pas voir débarquer deux ou trois amis de Wanda. On pense en particulier à Captain Marvel (puisqu'elle est liée à Monica Rambeau) et à Wong et Stephen Strange puisqu'il est question de sorcellerie.

5 - Où sont Monica et Fietro ? Monica a été surprise par le faux Pietro (rebaptisé par Agatha, Fietro) lors de la scène post-générique de l'épisode 7. Mais depuis : plus rien. On sait que Monica dispose de pouvoirs lui permettant de résister aux assauts de Wanda. Mais est-elle prisonnière désormais d'Agatha ? Prépare-t-elle un plan de sauvetage de la Sorcière rouge ? On ne le sait pas. Le destin de Fietro est aussi particulièrement flou. Agatha admet qu'elle n'a pu utiliser la nécromancie sur le corps du vrai Pietro du MCU et qu'elle a dû se rabattre sur un autre (le Pietro de la franchise X-Men). Ce dernier est-il une illusion ou Agatha est elle aller le chercher dans sa dimension ouvrant ainsi la voie vers une fusion du MCU et des films X-Men ?

6 - Que veut faire Tyler avec la Vision blanche ? Quelques indices laissaient entrevoir l'apparition de cette nouvelle version de Vision avant qu'elle ne soit dévoilée dans la scène post-générique de l'épisode 8. D'abord, le nom de code de la mission secrète de S.W.O.R.D. "Cataracte" (une maladie qui rend les yeux blancs) que découvre le docteur Darcy. En utilisant des résidus des pouvoirs de Wanda collectés sur un drone, Tyler Hayward a fait renaître le robot Vision. Simplement, il n'a plus de couleurs et n'est plus doté de la Pierre de l'Infini sur son front. C'est donc un Vision bien différent qui vient d'être réactivé. Peut-être dangereux et, en tout cas, incapable d'aimer Wanda comme le Vision que l'on connaît. La confrontation entre le Vision coloré (un mélange des pouvoirs de la Pierre de l'Infini et des souvenirs de Wanda) et la Vision blanche pourrait bien être le temps fort du dernier épisode (et la clé vers une éventuelle résurrection de la vraie Vision).

7 - Qu'est-ce que la magie du chaos ? C'était la grande révélation d'Agatha Harkness lors de l'avant dernier épisode de cette saison. Wanda maîtrise la "magie du chaos" et est la "sorcière rouge". Agatha semble être terrifiée par cette force occulte et le statut de la jeune femme. Dans la mythologie Marvel, la magie du chaos est une forme de magie presque divine capable de créer, manipuler et détruire des pans entiers de la réalité. Cette magie était l'outil du dieu du chaos, Chthon. Cette entité aurait été scellée par d'autres sorciers il y a fort longtemps et Wanda aurait hérité de son pouvoir. Chthon pourrait-il devenir le grand méchant du futur film Avengers si WandaVision n'est qu'une introduction de cet arc narratif ?

8 - Qui est le témoin de Jimmy ? Lors de l'épisode 4, Jimmy a expliqué qu'il avait un témoin sous protection qui avait été placé dans la ville de Westview. Simple phrase sans conséquence ou future belle surprise. On sait simplement que ce témoin est un homme. Va-t-on découvrir la présence d'un personnage que l'on connaît bien ou d'un autre héros encore méconnu du MCU mais connu des lecteurs des comics ?



9 - Quel acteur fera une apparition surprise ? Les deux acteurs principaux de la série Elizabeth Olsen et Paul Bettany ont expliqué qu'ils étaient très excités par l'apparition d'un personnage et d'un acteur en particulier. L'acteur qui incarne Vision est allé jusqu'à dire que c'est un "acteur avec qui il avait toujours souhaité travailler". On peut donc exclure les acteurs de la saga Avengers puisque Paul Bettany a déjà tourné avec eux. Pourrait-on imaginer l'apparition d'un des plus grands acteurs du monde, Sir Ian McKellen, Magneto dans la série X-Men ? C'est possible lorsque l'on sait que Magneto est le père biologique des jumeaux Wanda et Pietro Maximoff dans les comics. Magneto est aussi joué, dans une version plus jeune par Michael Fassbender. L'apparition des deux acteurs ne manquerait pas de faire exploser les crânes des fans et d'assurer l'existence d'un multivers très prometteur.