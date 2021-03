"WandaVision", épisode 9 : le réalisateur met en garde les fans avant l'épisode final

publié le 04/03/2021 à 14:17

Il ne reste plus que 24 heures avant de découvrir le grand final de WandaVision. La série Marvel de Disney+ se terminera en effet avec l'épisode 9, qui sera diffusé dès le 5 mars au matin sur la plate-forme.

Aussi attendu que redouté, cet épisode 9 de 50 minutes, aura ce qu'il faut pour faire pleurer, hurler voire jubiler les fans. Mais pour éviter que la production ne subissent les foudres du public en colère et révolté à l'instar de Game of Thrones après son épisode final de la saison 8, le réalisateur Matt Sharkman pose les points sur les "i' d'entrée de jeu.

"J'adore voir des théories en meme et en vidéos sur TikTok. Elles sont si créatives et merveilleuses. Mais bien évidemment, certains seront déçus de voir que des théories ne se réalisent pas, ou pas dans le cadre de WandaVision", démarre-t-il pour Fandom, avant de poursuivre : "Mais, nous les faisons circuler. Encourager l'équipe et le casting (de WandaVision), c'est bon de savoir que leur travail a un tel accueil". Voilà de quoi vous préparez mentalement au final de WandaVision.