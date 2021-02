"WandaVision", épisode 8 : qu'impliquent les deux surprises finales ?

publié le 26/02/2021 à 18:10

Nous avions abandonné Wanda Maximoff dans la cave de sa voisine Agnes à la fin de l'épisode 7 de la première saison de WandaVision. Celle qui était toujours drôle et pimpante a montré son vrai visage en dévoilant à notre héroïne qu'elle aussi disposait de pouvoirs surnaturels. Une chance pour nous, les deux femmes ont chacune un code couleur qui permet de bien identifier les choses : les volutes rouges pour Wanda et des violettes pour Agatha Harkness, l'une des plus puissantes sorcières de l'univers Marvel.

Naturellement, dans la suite de cet article, nous allons évoquer en détail les événements de cet épisode 8. Donc il est tempos pour notre traditionnel : attention spoilers ! Vous êtes prévenus.

Agatha Harkness a attiré sa voisine Wanda dans sa cave en kidnappant ses enfants. Désormais à la merci de cette enchanteresse, la bulle de déni de Wanda est définitivement percée. Agatha Harkness, elle, n'a qu'une seule envie : connaître le secret des pouvoirs de Wanda. Les réalisateurs de la série Marvel nous plongent donc dans le passé de ces deux magiciennes surpuissantes pour mieux préparer la bataille finale. L'épisode s'appelle d'ailleurs, assez intelligemment, "Précédemment dans...". Énième clin d'œil de WandaVision aux séries télé.

La jeunesse d'Agatha Harkness

La première séquence de l'épisode nous plonge dans l'Amérique de 1693 à Salem. Nous découvrons là la jeunesse de la sorcière Agatha. Confrontée par son clan de sorcières, elle est accusée d'avoir utilisé de la magie noire bien trop puissante pour son âge. Malgré ses supplications teintée d'arrogance, Agatha est jugée par ses consœurs. Mais Agatha finit par absorber leurs pouvoirs de ses sorcières en les asséchant les unes après les autres. Malgré l'intervention de la matriarche du clan, Agatha semble bien trop puissante et finit par triompher sans difficulté des autres sorcières.

Agatha explique qu'elle veut se défaire des règles de son clan et qu'elle "peut être une bonne sorcière". Avant de mourir, la matriarche des sorcières prophétise cependant que son grand pouvoir ne lui permettra pas d'être du côté du bien... Agatha ne semble pas être fondamentalement maléfique. Elle apparaît comme un personnage plus subtil et dont les desseins restent secrets.

Les souvenirs de Wanda

Retour dans le présent. Agatha offre à Wanda (et aux spectateurs) un petit cours de rattrapage sur la magie dans l'univers Marvel. Elle explique quelques règles mais ne comprend pas comment Wanda a réussi à créer un monde de poche en manipulant la réalité dans la petite ville de WestView. Agatha veut comprendre les secrets de cette magie "en pilote automatique" et propose à Wanda de revivre ses souvenirs les plus traumatiques. Une psychothérapie non consensuelle.

Si Agatha retient les jumeaux de Wanda en otage, elle finit par être touchée par le passé très difficile de Wanda. Ensemble, elles revivent les instants forts de sa vie : la mort des parents de Wanda et Pietro, la fois où Wanda a vu ses pouvoirs augmentés par le contact avec une Pierre de l'Infini, la première conversation entre Wanda et Vision après la mort de Pietro, et la création du sortilège géant de Wanda à Westview... Les émotions de Wanda semblent au cœur de ses pouvoirs. Les spectateurs attentifs auront aussi reconnu, lorsque Wanda observe la Pierre de l'Infini qu'une silhouette, celle de la Sorcière rouge des comics (le nom de code de Wanda dans le BD Marvel), tend les bras à notre héroïne.

D'autres remarqueront aussi que notre directeur par intérim du S.W.O.R.D., Tyler Hayward, a menti à ses hommes lors de son briefing il y a de ça quelques épisodes. Wanda n'est pas venue pour voler la carcasse de Vision comme il l'a décrit. Il semble plutôt manipuler la jeune femme pour tenter de la discréditer (grâce aux images de vidéos surveillance bien sélectionnées) et peut-être provoquer la réactivation de Vision par les pouvoirs de Wanda. Il est le premier qui lui suggère qu'elle serait capable avec ses pouvoirs de le ressusciter. Jusque-là, Wanda ne voulait qu'enterrer l'androïde...

Magie du chaos

Lors du rituel involontaire de Wanda pour créer son monde de poche idéal, on peut voir qu'elle crée Vision ex nihilo. Elle n'utilise pas son corps. Elle semble conserver en selle ses pouvoirs rouges et utiliser une partie de ses pouvoirs conférée par la Pierre de l'Infini (la pierre jaune, la même qui était à l'origine de l'âme du robot) pour donner vie à Vision. Cela explique pourquoi Vision était plus indépendant que les autres personnages de la sitcom géante de Wanda.



Après un petit passage dans la mémoire de Wanda, cette dernière entend ses deux fils l'appeler à l'aide. Wanda sort de la cave d'Agatha (là où elle ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs à cause de runes) et découvre Agatha tenant en laisse les deux enfants. Flottant dans les airs, Agatha dit avoir compris la véritable nature de Wanda. Elle lui explique qu'elle utilise la "magie du chaos", ce qui fait d'elle la Sorcière rouge ("Scarlet Witch"). C'est la première fois dans le MCU que le terme est employé pour définir Wanda. Une révélation qui ne manquera pas de faire glousser les fans de plaisir. La magie du chaos est aussi une notion importante : une magie capable de réécrire la réalité et qui échappe même au contrôle et à la compréhension du Sorcier Suprême, Dr Strange...



On remarquera qu'Agatha et Wanda sont très proches. Les sorcières de Salem reprochaient à Agatha ses pouvoirs. Aujourd'hui, c'est Agatha qui conteste à Wanda sa puissance. Agatha sera-t-elle capable de s'identifier à Wanda pour l'aider plutôt que la détruire et enfin faire une bonne action ? Nous prenons les paris.

Un nouveau Vision ?

Deuxième surprise : la scène post-générique. Nous n'avons pas vraiment vu ce que fabriquaient les agents de S.W.O.R.D. lors de cet épisode. D'ailleurs, aucune nouvelle de Pietro et de Monica qui étaient les personnages de la scène bonus de l'épisode 7. Heureusement la scène post-générique de l'épisode 8 est là pour nous donner quelques indices et présenter un tout nouveau personnage : la Vision blanche.



Quelques indices laissaient entrevoir l'apparition de cette nouvelle version de Vision. D'abord, le nom de code de la mission secrète de S.W.O.R.D. "Cataracte" (une maladie qui rend les yeux blancs) que découvre le docteur Darcy.



En utilisant des résidus des pouvoirs de Wanda collectés sur un drone, Tyler Hayward arrive à faire renaître le robot Vision. Simplement, il n'a plus de couleurs et n'est plus doté de la Pierre de l'Infini sur son front. C'est donc un Vision bien différent qui vient d'être réactivé. Peut-être dangereux et, en tout cas, incapable d'aimer Wanda comme le Vision que l'on connaît.

La Vision blanche dans "VisionQuest" Crédit : Marvel

Dans les comics aussi, un Vision blanc, sans l'âme de Wonder Man qui animait la précédente version de Vision, a droit à son arc narratif. De nombreux personnages interviennent dans cette intrigue : Ant-Man, la Torche (l'un des 4 Fantastiques qui ne sont pas encore de retour dans le MCU), Mephisto, etc. Vision finit, dans ces comics, par retrouver une partie de sa personnalité et de son âme mais il serait improbable que WandaVision colle parfaitement à ces intrigues complexes pour conclure sa saison. Wanda va-t-elle devoir affronter Vision et le détruire ? Peut-elle restaurer son âme ? Agatha va-t-elle l'aider ? Les jumeaux pourraient-ils survivre à la disparition incontournable de Westview... WandaVision doit encore répondre à de nombreuses questions avant de s'achever.