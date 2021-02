publié le 02/02/2021 à 18:48

"Qu'est ce qu'il y a au-delà de Westview ?" C'est un Vision angoissé et inquisiteur qui pose cette question dans un teaser de mi-saison de la série Marvel WandaVision. Après trois premières épisodes très innovants mais énigmatiques, et un épisode 4 qui explique clairement aux spectateurs ce qu'il se passe concrètement dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), WandaVision se préparer à accélérer.

"La vie pourrait être parfaite lorsqu'elle est faite juste pour vous", écrit Marvel dans ce teaser d'une petite minute qui révèle de nombreuses images exclusives de la fin de cette saison 1. Naturellement, il est question-là du monde de poche créé par Wanda, la Sorcière rouge. Trop peinée par la mort de Vision, elle semble avoir pris en otage de façon inconsciente les habitants d'une petite ville américaine sans prétention pour faire de Westview son petit paradis personnel. Wanda joue donc le rôle de grande méchante, de victime et d'héroïne en même temps.

On peut voir de ces nouvelles séquences des images de Wanda et Vision vivant toujours la belle vie de personnages de sitcom des années 90 et 2000. Mais plus le temps passe et plus Wanda semble perdre le contrôle sur sa création. On peut voir une voisine de Wanda pleurer alors qu'elle joue son rôle contre son gré. On découvre Agnes qui semble consciente de son rôle de vraie-fausse comédienne demander à Wanda de rejouer une scène (ce qui continue de nous faire croire qu'Agnes est bien différente des autres habitants de Westview). Et surtout, Vision conteste de plus en plus le monde créé par Wanda...

Il y a fort à parier que Vision n'est en réalité qu'une manifestation de la conscience de Wanda. La Sorcière rouge serait en lutte contre elle-même. Mais avec ses pouvoirs, cette bataille mentale s'est manifestée dans la vraie vie et représente un risque que l'agence S.W.O.R.D. doit stopper. On peut voir Wanda utiliser ses vrais pouvoirs pour maintenir son monde de poche stable. On voit aussi les voitures de S.W.O.R.D. tenter de pénétrer Westview comme l'a fait Monica Rambeau dans l'épisode 4. On voit enfin et surtout, Vision sortir du champ de force et tomber et Wanda s'élever face à un Vision en lévitation comme si un combat dantesque s'apprêtait à débuter entre les deux époux parfaits de la série. Est-ce la Wanda en souffrance ou le souvenir de Vision qui l'emportera ? Réponse dans les prochains épisodes.