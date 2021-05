publié le 14/05/2021 à 19:11

Les Pokémon, petites créatures mondialement connues, ont fait leur apparition il y a presque 25 ans, en 1996. Pour célébrer l'événement, Pokémon 25 : The Album sortira à l'automne prochain. Le disque réunit une dizaine d'artistes, dont J Balvin et Post Malone. Katy Perry est aussi de la partie, avec Electric.

Dans le clip publié sur la plateforme Youtube vendredi 14 mai, et déjà visionné par plus d'un million de personnes, la chanteuse américaine apparaît aux côtés du plus célèbres des Pokémon : Pikachu. "Je suis très attachée à ce héros. Je sais qu'il y a d'autres personnages dans le jeu, mais je trouve Pikachu très mignon", expliquait-elle au magazine People en janvier dernier, comme le rappelle BFMTV. Celui-ci n'est pas seul puisqu'un autre petit monstre de type électrique fait son apparition dans la vidéo, Pichu.

"Je comprends l'histoire de Pikachu. Si on se fie aux apparences, vous pourriez penser que je suis juste mignonne et que je chante uniquement des chansons mignonnes, mais si vous allez au-delà, vous verrez que Chained to the Rhythm n'est pas qu'une chanson fun", avait ajouté la chanteuse qui "adore faire partie de bonnes et joyeuses histoires qui ont un message positif à transmettre". Il semblait donc naturel pour Katy Perry de chanter ce morceau aux paroles très positives, prônant la découverte et la progression.