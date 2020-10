Tim Burton à la réalisation d'une série Netflix sur "La Famille Addams" ?

publié le 23/10/2020 à 17:59

La Famille Addams ne cesse de ressusciter. En même temps, quoi de plus normal. Alors qu'Halloween approche, on apprend que le réalisateur Tim Burton (Beetlejuice, Adward aux mains d'argent, Sleepy Hollow) pourrait bien porter à l'écran la célèbre famille Addams sous la forme d'une série en live action. La Famille Addams c'est 4 films, 6 séries télé, des dessins animés, des jeux vidéos et même une comédie musicale. Une famille qui fascine toutes les générations depuis les années 30 avec un pic tout particulier dans les années 90 et les deux films de Barry Sonnenfeld.

Selon nos confrères du site américain Deadline, le projet développé par les éventuels showrunners Alfred Gough et Miles Millar, les créateurs de la série Smallville, pourrait bien revenir à la plateforme Netflix qui s'offrirait alors le talent de Tim Burton pour la réalisation.

La série s'intéresserait tout particulièrement à l'adolescente de la famille, Mercredi Addams, dans un contexte contemporain. Un univers sombre qui ira comme un gant au maître de l'esthétique gothique.