publié le 22/10/2020 à 10:51

Greenlights, les mémoires de Matthew McConaughey, publiées le 20 octobre dernier aux États-Unis font la une de plusieurs médias internationaux. L'acteur oscarisé pour The Dallas Buyers Club y révèle, entre autres, les abus sexuels dont il a été victime pendant son adolescence.

Comme le rapporte le média américain Variety, Matthew McConaughey confie dans le début de Greenlights que son premier rapport sexuel n'était pas consenti. "On m'a fait chanter pour avoir des relations sexuelles pour la première fois quand j'avais 15 ans", écrit ainsi l'acteur avant de poursuivre "Je pensais que le sexe avant le mariage me conduirait directement en Enfer. Aujourd'hui, je suis certain que ce ne sera pas le cas".

Dans un autre passage de ses mémoires, Matthew McConaughey explique qu'à 18 ans il a été agressé sexuellement "par un homme" alors qu'il était "inconscient à l'arrière d'une fourgonnette". Il ne donne pas plus de détails sur cette agression, mais révèle qu'il ne se considère pas comme une victime d'agression sexuelle. "Je ne me suis jamais senti comme une victime. J'ai beaucoup de preuves que le monde complote pour que je sois heureux".