The Walking Dead | Saison 10 | Episode 22 | Teaser [HD /VOSTFR]

publié le 30/03/2021 à 09:28

La saison 10 de The Walking Dead touchera à sa fin le 5 avril prochain sur OCS avec l'épisode le plus attendu de cette troisième partie. L'épisode 22 sera centré sur le passé de Negan et sa relation avec son épouse Lucille.

Le teaser nous dévoile quelques images sur les origines de la création de la célèbre batte de Negan, mais aussi de son combat pour aider son épouse, atteinte d'un cancer. Lucille, incarnée par Hilarie Burton ( Les Frères Scott, FBI : Duo très spécial). L'épisode 22 nous montrera comment le couple a tenté de survivre au tout début de l'apocalypse zombie, alors que Lucille devrait être à l'hôpital pour sa chimiothérapie.

Les fans savent que c'est la mort de Lucille qui a fait basculer Negan dans le côté "obscur" en créant le groupe des Sauveurs, pillant et terrorisant les autres communautés, mais ils et elles ignorent qui était cet homme avant de porter son célèbre blouson en cuir. C'est donc ce que l'on découvrira entre autres dans cet épisode 22, qui s'apprête à clôturer la saison 10.