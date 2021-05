"The Mandalorian" (Disney+) : ce que l'on sait de la prochaine saison 3

publié le 04/05/2021 à 11:42

En ce May the 4th, fête annuelle dédiée à Star Wars, il était bien naturel que nous parlions de la série The Mandalorian qui, très clairement, est le projet le plus enthousiasmant de la franchise. Les fans se sont divisés depuis la trilogie cinématographique sur la fin des Skywalker et il fallait bien un Messie comme Baby Yoda pour réunir toute la famille.

La saison 2 de The Mandalorian s'est achevée le 18 décembre 2020 avec un épisode que les fans ne sont pas prêts d'oublier. On ne compte plus le nombre d'internautes qui ont partagé leurs larmes sur les réseaux sociaux, ni celles et ceux qui ont exprimé tout leur amour pour la saga Star Wars. L'épisode 8 de la saison 2 de The Mandalorian contenait une bonne dose de références à la saga originelle, les adieux déchirants entre Din Djarin et Grogu et le grand retour de Luke Skywalker.

The Mandalorian va diviser son intrigue en deux : la saison 3 va continuer sur sa lancée et un spin-off sur Boba Fett, le célèbre mercenaire volant, va être développé. La saison 3 devrait sortir sur Disney+ au début de l'année 2022, même si rien n'est encore gravé dans le marbre et The Book of Boba Fett pourrait bien débarquer sur nos écrans à la fin de l'année 2021. L'avantage de ce positionnement permettra à cette nouvelle série d'attirer les fans de The Mandalorian qui seront en manque... Pour ce qui est d'un éventuel retard de The Mandalorian, saison 3, à cause du Covid, Jon Favreau, le showrunner, a été plutôt rassurant dans ses dernières interviews en expliquant que la production ne connaissait "pas de retard".

Retrouver Grogu ?

Reste à savoir : de quoi va parler cette saison 3 ? Il était difficile déjà de ne pas pleurer quand Din Djarin et Grogu ("Baby Yoda") se sont dit adieu. La scène était extrêmement touchante : le chasseur de primes enlevait son casque, balayant ainsi son crédo mandalorien, pour que l'"Enfant" puisse le voir et le toucher. "Je te reverrai. Je te le promets", a dit Din Djarin au petit Grogu. C'est clairement ce que les fans attendent et seules des retrouvailles permettront aux fans d'être pleinement satisfaits.

L'histoire de Luke Skywalker après les évènements du Retour du Jedi n'a pas vraiment été exploitée dans les films. Ses aventures appartiennent à l'univers non canon de Star Wars, que Lucasfilm n'a pas reconnu comme officiel dans la saga. Selon plusieurs théories, il pourrait emmener Grogu sur la planète Dagobah, que Yoda avait choisie comme exil et où Luke a démarré son apprentissage de la Force. Cette nouvelle saison permettrait peut-être de clarifier cette période historique même s'il est peu probable que la Disney s'aventure sur de trop longues séquences avec un jeune Luke reproduit en images de synthèse. Ce super-pouvoir technologique est à utiliser avec parcimonie...

Du côté des personnages secondaires, nous aurons probablement des nouvelles de Greef Karga (Carl Weathers), Moff Gideon (Giancarlo Esposito), Ahsoka Tano (Rosario Dawson) et

Bo-Katan (Katee Sackhoff). Par contre, si vous espériez revoir Cara dune, vous pouvez faire une croix dessus. L'actrice Gina Carano a été sortie du projet après plusieurs polémiques sur les réseaux sociaux.

The Book of Boba Fett ne sera pas le seul spin-off à naître de The Mandalorian. Deux autres projets, Rangers of the New Republic et Ahsoka, sont aussi dans les cartons. Il est donc probable que ces arcs narratifs ne seront pas explorés dans la suite de The Mandalorian. Une façon assez astucieuse de ne pas faire de la série tant appréciée un globiboulga créatif indigeste.