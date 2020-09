VIDÉO - Mark Hamill ("Star Wars") et Patrick Stewart ("Star Trek"), stars d'une pub

Mark Hamill and Patrick Stewart: UberEats Commercial Compilation

Ce sont trois petites publicités Uber Eats qui réunissent deux grandes figures de la pop culture. Mark Hamill, Luke Skywalker dans la saga Star Wars et Patrick Stewart, Jean-Luc Picard dans Star Trek. Les deux acteurs s'affrontent lors d'une partie d'Air Hockey dans une vidéo, "armés" d'une batte de base-ball et de cricket dans une autre et enfin face au jeu Puissance 4.

Des mises en scène avec des clins d’œil à leurs rôles au cinéma. Par exemple, Mark Hamill fait référence à Dark Vador en brandissant sa batte de base-ball vers son adversaire, comme un Luke Skywalker armé d'un sabre laser. Dans la publicité avec la partie de Puissance 4, qui rappelle les parties d'échecs entre le Professeur X (Patrick Stewart) et Magneto (Ian McKellen) dans la saga X-Men, Mark Hamill crie "J'ai gagné Patrick", qui lui rétorque "C'est Sir Patrick", puisque l'acteur britannique a été anobli par Elizabeth II en 2009.

Tout cela pour vanter les mérites, sans les nommer, du nouveau système de livraison rapide d'Uber Eats qui vous apportent tous les menus que vous souhaitez en quelques minutes.