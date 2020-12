publié le 11/12/2020 à 14:56

Le futur de la franchise Star Wars a son premier film. Comme annoncé lors de la conférence des investisseurs Disney, la galaxie lointaine reviendra au cinéma en 2023 avec Rogue Squadron. Il sera réalisé par Patty Jenkins, à qui l'ont doit Wonder Woman et sa suite Wonder Woman : 1984.

Dans un entretien rapporté par le média américain IGN, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, donne des précisions sur l'intrigue : "Cette histoire présentera une nouvelle génération de pilotes, qui ont gagné leurs ailes et risqué leurs vies lors d'une mission de haute-voltige, qui repousse leurs limites. La légende du Rogue Squadron est depuis longtemps aimée par les fans et nous fera entrer dans la future ère de la galaxie Star Wars".



Rogue Squadron devrait se dérouler pendant la saga originelle comme en témoignent la tenue orange et le casque blanc portés par Patty Jenkins dans sa vidéo présentation et le X-Wing dans lequel elle embarque. Ce vaisseau est bien lié à Luke Skywalker, pilote émérite de l'Alliance Rebelle.



L'escadron Rogue, les meilleurs pilotes de l'Alliance Rebelle

Plus encore, Patty Jenkins nous informe sur la genèse de Rogue Squadron. "J'adore la vitesse. Je crois que c'est parce que mon père était un pilote de chasse. Quand j'étais petite, j'allais dehors et je voyais mon père et son escouade s'envoler et traverser le ciel à toute vitesse, raconte la réalisatrice dans une petite vidéo déjà vue plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux. C'était le souvenir le plus intense de ma vie", démarre la réalisatrice.

"Donc quand il est tombé pour ce pays, ça m'a donné envie de transformer toute cette tragédie et de faire le plus grand film sur des pilotes de chasse de l'histoire. Je n'ai jamais trouvé le bon projet, jusqu'à aujourd'hui. Ce projet combine deux choses que j'adore", conclut la réalisatrice avant de filer dans son X-Wing.

Rogue Squadron fait référence à l'équipe des 12 meilleurs pilotes de l'Alliance Rebelle. Cet escadron a été créé après la destruction de l'Étoile Noire dans Un nouvel espoir (épisode 4). Luke Skywalker en devient le commandant dans l'Empire contre-attaque (épisode 5), épaulé par son ami Wedge Antilles, incarné par Denis Lawson dans la saga originelle et l'épisode 9 et David Ankrum dans Rogue One. Dans Le Retour du Jedi, (épisode 6) c'est l'escadron Rogue qui permet la destruction de l'Étoile de la Mort et permet la victoire des rebelles.



Wedge Antilles, incarné par Denis Lawson dans la saga originelle Crédit : capture d'écran YouTube

Star Wars : X-wing Rogue Squadron, est aussi une série de 10 comics, consacrés aux pilotes de l'Alliance Rebelle et publiés entre 1998 et 2005. Les histoires se déroulent entre Un Nouvel Espoir (épisode 4) et l'Empire contre-attaque (épisode 5). Star Wars : Rogue Squadron devient ensuite un jeu sur PC et Nintendo 64, sorti en 1998. On y incarne Luke Skywalker qui doit battre les forces impériales lors de batailles spatiales. En 2020 sort sur les consoles Star Wars : Squadrons où là aussi vous incarnez un pilote de l'Alliance Rebelle à bord d'un mythique X-Wing.

> Star Wars: Squadrons – Official Reveal Trailer