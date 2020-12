Matt Pokora, bientôt papa de son deuxième enfant

publié le 11/12/2020 à 14:50

Papa pour la première fois depuis le mois de janvier, Matt Pokora vient d'annoncer la grossesse de son épouse, la chanteuse Christina Milian, vendredi 11 décembre. Les fans du chanteur de "Ouh" ont pu découvrir la bonne nouvelle sur Instagram où les deux artistes ont posté des photos révélant le ventre rond de la star américaine, rapporte Purepeople.

Matt Pokora a écrit "Toi et moi + 3, Isaiah est déjà un grand frère protecteur" pour accompagner le joli cliché. De son côté, Christina Milian, déjà mère d’une fillette de 10 ans qu'elle a eue avec le rappeur The Dream, a elle aussi publié une photo du couple sur une plage.

La famille va donc de nouveau s’agrandir moins d'un an après la naissance de leur premier enfant, Isaiah. Sur le plateau de C à Vous, Matt Pokora avait évoqué le bonheur qu’il partage avec son fils dans la musique, rapporte Voici. "Isaiah a déjà le rythme oui ! À chaque fois que je mets de la musique ou quand je joue du piano, il rampe pour venir sur mes genoux et pour taper sur le piano", avait-il dit.

Une chose est sûre, le couple qui vient de se marier au début du mois de décembre semble attendre avec impatience l'heureux événement.