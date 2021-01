Un jeu vidéo "Star Wars" en monde ouvert signé Ubisoft fait déjà vibrer les fans

publié le 14/01/2021 à 13:00

Les jeux Star Wars façonnés par Electronic Arts, c'est fini. Disney, via son équipe Lucasfilm Games va s'associer au géant du jeu vidéo Ubisoft (Assassin's Creed, Watch Dogs) pour faire souffler un vent nouveau sur l'univers des Jedi et des Sith. "La richesse de l’univers de Star Wars est une source d’inspiration fabuleuse pour nos équipes, a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et PDG d'Ubisoft dans un communiqué. C’est le début d’une collaboration de long terme avec Disney et Lucasfilm Games".

Dans la grande tradition de la franchise reine du groupe, Assasssin's Creed, ce nouveau jeu Star Wars sera un jeu en monde ouvert. Vous incarnerez un personnage qui sera libre de se balader dans un vaste univers et qui ne sera pas contraint par des couloirs physiques ou scénaristiques. Pour l'heure, les fans n'ont que l'annonce de cette collaboration à se mettre sous la dent mais la plupart sont déjà impatients. Aucune image n'a été dévoilée et, bien sûr, aucune date de sortie n'a été annoncée.

Electronic Arts a été et continuera d’être un partenaire important pour nous à l’avenir. Mais nous pensons qu’il y a la place pour d’autres", a justifié Sean Shoptaw, vice-président en charge des jeux vidéo au sein du groupe Disney. C'est le studio suédois Massive Entertainment qui a travaillé sur la franchise The Division qui se retrouve aux commandes de ce projet titanesque. "L’univers Star Wars est une source incroyable de motivation pour nos équipes pour innover et repousser les limites de notre industrie. Imaginer des nouveaux mondes, des nouveaux personnages et des nouvelles histoires qui enrichiront cet univers est une formidable opportunité pour nous", a conclu Yves Guillemot.

Assassin's Creed est le meilleur jeu de tous les temps. Faites en sorte que ce Star Wars puisse le surpasser. Un open world Star Wars, j'en ai rêvé merci ! pic.twitter.com/6RhM2F4An3 — Delelia 🌓 (@_Ninou_F) January 13, 2021