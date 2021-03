"Shazam ! Fury of the Gods" : que sait-on d'Hespera, le rôle d'Helen Mirren ?

publié le 25/03/2021 à 06:33

Helen Mirren oscarisée pour The Queen en 2006 rejoint l'univers DC Comics. Comme le rapporte le média américain The Wrap, l'actrice britannique rejoint le casting de la suite de Shazam ! intitulé Shazam ! Fury of the Gods (Shazam ! La Fureur des Dieux). La sortie du film est prévue, pour le moment, à juin 2023.

Comme le précise The Wrap, Helen Mirren sera une méchante dans cette suite de Shazam ! dans le costume d'Hespera, la fille du dieu Atlas. Elle partagera l'affiche avec Asher Angel et Zachary Levi, qui incarnent pour le premier le jeune Billy et sa version adulte super-héros pour le second. Pour le moment, le synopsis complet de Shazam ! Fury of the Gods n'a pas été dévoilé, mais on se doute que le super-héros aux pouvoirs phénoménaux devra se frotter aux dieux de la mythologie.

Helen Mirren sera accompagnée dans son rôle de super-méchante par Rachel Zegler (Maria dans le prochain West Side Story de Steven Spielberg), qui incarnera la sœur d'Hespera, dont le nom n'est pas révélé. Les sources précisent qu'elles "joueront des sœurs qui peuvent, ou non, avoir de mauvaises intentions".

Une héroïne qui n'existe pas dans les comics

Le réalisateur David F. Sandberg prend le parti de créer une nouvelle ennemie du super-héros Shazam, car Hespera n'existe pas dans les comics, contrairement à Atlas. Dans la mythologie grecque, Atlas est un Titan condamné par Zeus à porter la voûte céleste pour l'éternité.

Dans les comics, Atlas est un guerrier tout-puissant, à la force surhumaine, aux origines magiques, élevé par un mentor après le meurtre de sa famille. Atlas devient le protecteur des innocents, mais après avoir vaincu son grand ennemi, il passe du "côté obscur de la Force" et devient un chasseur de Kryptoniens, le peuple de Superman. Hespera pourrait avoir hériter de son père d'une force titanesque, mais il faudra encore patienter pour en savoir plus sur cette nouvelle héroïne du DCEU.