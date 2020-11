Pourquoi le confinement est l'occasion parfaite pour (re)voir "Kaamelott"

publié le 14/11/2020 à 17:05

Avec Kaamelott, le réalisateur et acteur Alexandre Astier a bousculé la légende arthurienne. Diffusée de 2005 à 2009 sur M6, cette série qui mêle humour, fantasy, punchlines et séquences devenues des Gifs que l'on peut distiller dans plusieurs conversations, a fasciné le public.

À tel point qu'Alexandre Astier a adapté Kaamelott au cinéma, dans un film intitulé

Kaamelott : Premier Volet et dont la sortie prévue le 25 novembre 2020, est repoussée. Si l'on doit encore patienter avant de retrouver Arthur (Alexandre Astier), Guenièvre (Anne Girouard), Karadoc (Jean-Christophe Humbert) ou encore Lancelot (Thomas Cousseau), il est tout à fait possible (et recommandé) de patienter et se remonter le moral en (re)découvrant les six livres de la série.

Kaamelott revisite la légende arthurienne, dans laquelle Arthur doit poursuivre la quête du Graal. Sauf qu'il est entouré de chevaliers et de conseillers qui ne sont pas souvent de bons alliés, son beau-père Léodagan de Carmélide (Lionel Astier) qui le méprise et qu'il doit gérer les soucis du quotidien au château.

> Best Of Kaamelott - Livre 1

Combien de temps pour regarder l'intégrale de Kaamelott ?

Avec ses 6 saisons et ses 458 épisodes, Kaamelott vous tiendra en haleine pendant un jour, six heures et 29 minutes, comme le précise le site américain Bingeclock. Les saisons 1 à 3 ont des épisodes qui ne dépassent pas les 8 minutes, mais vous aurez bien plus de légende du Roi Arthur dans les saisons 4 et 6 avec des épisodes qui varient entre 40 et 50 minutes.

Où voir Kaamelott aujourd'hui ?

L'intégrale de Kaamelott est disponible sur 6play. Les saisons 1 à 4 se trouvent sur Canal+ et les épisodes diffusés sur 6ter se retrouvent aussi sur Salto.



Pourquoi regarder Kaamelott en 2020 ?Si vous aimez la fantasy, les Chevaliers de la Table ronde, que Game of Thrones vous manque et que vous avez besoin de rire à gorge déployée devant une série, Kaamelott est tout à fait pour vous. Ses épisodes courts permettent à l'intrigue de rarement s'essouffler et ses personnages cocasses. Difficile de ne pas rire devant Perceval et Karadoc, mais aussi les crises de colère d'Arthur ou les dialogues Léodagan et Séli. Tout le monde joue à la perfection, tirant au maximum les caricatures et les traits de personnalité de chacun et chacune.



Kaamelott est une série pour ne pas se prendre la tête. Alexandre Astier a offert au public une version complètement décalée de la légende arthurienne, mais une série qui parle à tout le monde grâce aux sujets qu'elle aborde et avec un langage moderne. Plus encore, il joue un Arthur qui, comme nous tous et toutes, est en proie aux doutes, qui a peur de l'échec. Un héros humain en somme, qui nous touche au fil des saisons.

SPOILERS - Une scène culte pour vous donner envie de replonger :



> Kaamelott : Fais semblant d’être Dux. Fais semblant de mériter ton grade Arthurus

Dans cet extrait, Arthur complètement abattu et écrasé par le poids de son destin, confie à Caesar Imperator (Pierre Mondy) qu'il ne peut mériter son titre. Caesar Imperator lui remonte alors le moral, un peu comme un père ou un ami le ferait. Des mots pour faire l'éloge "du faire semblant" quand on est chef, mais qui parviennent à remonter le moral de notre héros, prêt à affronter sa destinée.