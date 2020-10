publié le 26/10/2020 à 08:58

Salto, la plateforme de vidéo à la demande, fruit de l'alliance entre TF1, France Télévisions et M6 est disponible depuis le 20 octobre dernier. "Ce n'est pas facile de vous parler au milieu de cette actualité. Salto c'est l'association de la télévision publique et commerciale (...) Nous avons décidé d'unir nos forces pour créer cette plate-forme de contenus d'abord français", démarre Nicolas de Tavernost, le président du directoire du groupe M6-RTL.

Pour accéder à Salto, il suffit de s'y abonner à raison de 6.99 euros par mois. "Il y a un mois d'essai et c'est sans engagement. Vous pouvez vous désabonner si vous n'êtes pas contents, donc c'est très souple", poursuit Nicolas de Tavernost. "Surtout, vous allez trouver des contenus que vous ne trouverez pas sur d'autres plateformes". Les trois partenaires réunis pour Salto sont les "plus gros producteurs de programmes français. On a mis ensemble nos efforts pour mettre en avant-première tous nos programmes, par exemple Il était 10, que vous allez voir sur M6 dans un an ou neuf mois, vous le verrez d'abord sur Salto. En plus, moi j'aime beaucoup la publicité, mais, vous verrez peu de publicités sur Salto".

"On a décidé de s'allier pour avoir beaucoup plus de force pour offrir des programmes de grande qualité", résume le directeur des groupes M6-RTL. "Nous voulons mettre le meilleur des programmes français, mais aussi les programmes américains par exemple la série 4 mariages et 1 enterrement tirée du film qui sera en avant-première sur Salto, donc vous aurez beaucoup, beaucoup de programmes". Les premiers chiffres "montrent un appétit des Français pour cette plate-forme", explique encore Nicolas de Tavernost.