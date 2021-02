Netflix : Tim Burton va réaliser une série en live-action sur Mercredi Addams

publié le 18/02/2021 à 11:46

Mercredi Addams, l'aînée de la célèbre famille Addams, arrive bientôt sur Netflix. Comme l'annonce la plate-forme de streaming dans un tweet, le 18 février 2021, une série en live-action par Tim Burton arrivera "prochainement".

"On la suivra en tant qu’étudiante à la Nevermore Academy dans une aventure fantastique et pleine de mystères", précise le tweet de Netflix illustré par l'affiche de cette première série de Tim Burton. Le réalisateur emblématique d'Edward aux mains d'argent, Big Fish ou encore Batman, se lance donc dans une nouvelle aventure déjà très attendue par les fans. Le casting n'a pas encore été dévoilé, mais Tim Burton travaillera sur cette série avec les scénaristes Alfred Gough et Miles Millar de Smallville, série culte des années 2000 sur l'adolescence de Superman.

Plus encore, comme le précise le média américain The Verge, cette série sur Mercredi Addams sera composée de 8 épisodes. On y découvrira les relations qu'entretient Mercredi Addams à l'école, ses pouvoirs psychiques, un meurtre et "les mystères entourant le passé de Morticia et Gomez Addams".

