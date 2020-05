publié le 30/04/2020 à 23:04

C'est une bonne nouvelle pour les fans de Star Wars. Une convention virtuelle sur deux jours est organisée pour célébrer le May the Fourth, le 4 et le 5 mai 2020, comme le révèle le média américain The Hollywood Reporter.

Cette fête est née grâce à un jeu de mots sur la réplique "May the Force be with you" (Que la force soit avec toi). Elle se prononce presque comme la date du 4 mai dans la langue de Shakespeare : "May the fourth".

Intitulé An Online Revelry : May the 4th Be With You and Revenge of the 5th, l'événement virtuel est mis en place par Reedpop, l'entreprise qui organise entre autres le Comic Con de New York et la Star Wars Celebration. Ainsi, les fans auront droit à plusieurs activités en ligne à partir du 4 mai, ainsi que des sessions de questions-réponses avec les scénaristes de la franchise, des lives tweets et des surprises pour fêter le May The Fourth et regarder les épisodes des séries Star Wars : The Clone Wars, dont le final sera diffusé sur Disney+ et Star Wars : Rebels.

An Online Revelry : May the 4th Be With You and Revenge of the 5th pourra être suivis sur les réseaux sociaux de New York Comic Con, C2E2, BookCon, Emerald City Comic Con et Florida SuperCon.

Le programme de la convention Star Wars pour le 4 mai Crédits : capture d'écran The Hollywood Reporter / Reedpop | Date : 30/04/2020
Le programme de la convention Star Wars pour le 5 mai Crédits : capture d'écran The Hollywood Reporter / Reedpop | Date :