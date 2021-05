Venom: Let There Be Carnage - Bande-Annonce VOSTFR

publié le 11/05/2021 à 17:25

Trois ans après la sortie de Venom au cinéma, Venom : Let There Be Carnage dévoile ses premières images. Sony Pictures a diffusé la première bande-annonce du retour d'Eddie Brock (Tom Hardy) et Cletus Kasady (Woody Harrelson) le 10 mai dernier et annoncé la diffusion du film pour le 20 octobre prochain, seulement au cinéma.

Venom : Let There Be Carnage est la suite directe de Venom dans lequel le journaliste Eddie Brock, devient l'hôte d'un symbiote, une forme de vie extra-terrestre, avec lequel il apprend à cohabiter. Venom se terminait par une scène post-générique où Eddie allait à la rencontre de Cletus Kasady, redoutable tueur en série, emprisonné, pour une interview.

Dans cette bande-annonce qui mélange l'humour, l'horreur et l'action, on découvre Carnage, le symbiote de Cletus Kasady et l'un des ennemis de Venom dans les comics Marvel. Une créature bien plus terrifiante, couleur rouge sang et aux dents bien plus acérées que Venom. Outre le combat que nous teaser le trailer, on découvre que la relation entre Eddie et Cletus sera plus complexe que cela. En effet, les deux hommes sont les seuls à être les hôtes de symbiote et à tenter de vivre avec. Si Eddie et Venom ont un lien qui fait sourire, comme on le voit au début du trailer quand le symbiote fait la cuisine, Kletus et Carnage ont pris une autre direction, bien plus sanglante.