VIDÉO - "Venom 2" : Tom Hardy dévoile un premier teaser et le titre du film

publié le 22/04/2020 à 13:20

Venom 2 se rappelle au bon souvenir des fans. Attendu finalement dans les salles le 25 mai 2021 (date décalée à cause du coronavirus et du confinement), la suite des aventures d'Eddie Brock (Tom Hardy) et de son symbiote s'offre un premier visuel et un titre.

C'est l'acteur Tom Hardy qui a dévoilé le teaser sur son compte Instagram dans la soirée du 21 avril. On y voit le titre Venom s'afficher avant d'être rejoint par le sous-titre Let There Be Carnage (Que le carnage commence), confirmant l'arrivée de Carnage, le pire ennemi de Venom dans ce deuxième film. On aperçoit Cletus Kasady-Carnage (Woody Harrelson) dans la scène post-générique de Venom. D'ailleurs, il explique à Eddie Brock : "Quand je sortirai de prison, et je vais sortir, il y aura un carnage". Une phrase qui annonçait donc le titre de ce deuxième film, dont on ignore encore le scénario précis.

Venom Let There Be Carnage est réalisé par Andy Serkis, le génial interprète de Gollum dans la saga Le Seigneur des Anneaux, aussi familier de l'univers Marvel puisqu'il a incarné le trafiquant d'armes Ulysses Klaw dans Avengers 2 et Black Panther.