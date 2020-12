publié le 09/12/2020 à 16:27

La série Hawkeye annoncée sur Disney+ dévoile ses premières images de tournage. Comme le rapportent plusieurs internautes, Jeremy Renner, Haweye dans les films Marvel va donner la réplique et passer le flambeau à Kate Bishop incarnée par Hailee Steinfeld (Pitch Perfect).

C'est la première fois que nous découvrons la future héroïne de l'Univers Marvel à la télévision. Comme le rapporte le média américain Screen Rant, la série Hawkeye se déroulera en 2025 dans la ville de New York. Quelques années donc après les événements d'Avengers : Endgame et de Spider-Man : Far From Home, à savoir les sacrifices d'Iron Man et de Black Widow et l'annulation des effets dévastateurs du claquement de doigts de Thanos vu dans Avengers : Infinity War.

Sur les clichés, Kate Bishop porte un costume violet, que les fans ont pu admirer dans les aventures de la jeune femme dans les comics. Sa première apparition remonte à 2005 dans Young Avengers # 1.

📷 | Hailee Steinfeld as Kate Bishop on the set of “Hawkeye” on December 8, 2020, in New York. pic.twitter.com/xJdtRomWEJ — Hailee Steinfeld News (@HSteinfeldNews) December 8, 2020

Une jeune femme engagée contre les injustices

Katherine "Kate" Elizabeth Bishop est la fille de Derek Bisphop, un magnat de l'édition très riche et Eleanor Bisphop, engagée auprès de plusieurs associations venant en aide aux personnes défavorisées. Kate est aussi très impliquée dans les œuvres de bienfaisance et s'entend peu avec sa soeur Susan Bisphop. Sa vie change lorsque sa mère est assassinée et qu'elle est envoyée en pension. Elle idolâtre son père et vit mal cette séparation. Mais tout change de nouveau lorsqu'elle est enlevée par un ennemi de son père, le Matador. Elle est sauvée par les Avengers et décide alors d’œuvrer encore plus pour aider les gens dans le besoin. Kate Bishop préfère alors ne plus savoir ce que trame son père, qui baigne dans le milieu criminel.



Elle devient membre des Young Avengers

Quelques années plus tard, Kate Bisphop est attaquée et violée dans Central Park. Son père dépense une fortune dans des thérapies pour l'aider à surmonter ce traumatisme, mais c'est par elle-même que Kate Bisphop s'en sort. Elle décide de suivre un entraînement physique intense pour se protéger en cas de futures attaques. Arts Martiaux, self-défense, tout y passe et elle apprend le tir à l'arc, la boxe et l'escrime, entre autres, dans Hawthorne Academy.

Elle rejoint plus tard les Young Avengers, qui sont au départ moqués par les Avengers. Avec la fortune de son père, Kate offre à ses jeunes coéquipiers et coéquipières des costumes et des armes pour combattre le crime. Elle devient officiellement le "second" Hawkeye du groupe des super-héros et héroïnes, félicitée par Clint Barton et Captain America.

Kate Bisphop utilise un arc, avec des flèches dotées de capacités particulières comme l'ancien Avenger. Plus encore, elle possède une ceinture autour de sa taille remplie d'accessoires pour se défendre et utilise aussi les matraques de Mockingbird et l'épée de Swordman.