Laeticia et Johnny Hallyday en septembre 2017 lors de l'enterrement de Mireille Darc

publié le 16/07/2020 à 20:04

La flamme Johnny Hallyday n'est pas sur le point de s'éteindre. En nouvelle gardienne du temple, Laeticia Hallyday entend bien continuer à faire vivre les projets inachevés du rockeur et protéger son image. Dans la longue interview qu'elle a donné au magazine Paris Match en cette mi-juillet 2020, Laeticia Hallyday a donné quelques informations sur les projets qu'elle comptait bien voir un jour réalisés.

"Il nous a laissé bien des choses. Après tout ce qu'on vient de traverser, c'est important de se remettre à la musique, de travailler sur des projets qu'il avait lancés : des documentaires, des biopics, des albums...", commence Laeticia Hallyday. Johnny avait deux passions bien connues, celle pour le cinéma et celle des Etats-Unis et c'est dans un premier film que ces passions vont se rejoindre. "Avec Born Rocker [sa société de production créée avec Johnny], on a filmé la vie de Johnny au cours des quinze dernières années. Sur les tournées, en Amérique, partout", explique-t-elle.

"Le film sur son ultime road trip à moto avec ses amis, quelques mois avant sa mort, sortira en novembre (...) C'est cette chevauchée sauvage qui lui a inspiré Mon pays c'est l'amour. [Ce film], il l'a vraiment dirigé, je ne fais que prolonger son désir. J'ai participé au montage, à la réalisation. C'est bouleversant. (...) À l'écran on voit Johnny épuisé mais heureux. Il ne voulait rien montrer".

Outre la musique, les films... Le prochain grand mouvement consacré à la mémoire du Taulier sera l'inauguration de l'Esplanade Johnny Hallyday. "Ce sera en face de Bercy, une salle qui a jalonné sa carrière. La date n'est pas encore fixée mais j'espère que Laura et David accepteront mon invitation à l'inauguration. (...) Il fallait un endroit en France où ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à Saint-Barth puissent honorer Johnny".