publié le 22/04/2020 à 20:50

Que s'est-il passé pour Lucius Malefoy après la défaite de Voldemort dans Harry Potter et les Reliques de la Mort ? A-t-il pu réintégrer la bonne société ? Va-t-il en prison puisqu'il a été un Mangemort ?

L'autrice J.K. Rowling ne raconte pas le destin de Lucius Malefoy (Jason Isaacs) après la bataille du tome 7. Quant au réalisateur David Yates, il nous le montre en fuite avec son épouse Narcissa (Helen McCrory) et leur fils Drago (Tom Felton). Rien d'autre sur l'un des Mangemorts les plus célèbres de Voldemort, qui revient sur le devant de la scène en 2020.

En effet, Jason Isaacs a expliqué le 17 avril au média Radio Times ce qu'il advient de son personnage après Harry Potter et les Reliques de la Mort. "Voilà ma théorie : il est coincé entre deux mondes. Il n'est pas combattu auprès des Mangemorts à Poudlard, mais il n'a pas non plus abandonné sa femme et son fils. Il n'y aurait eu aucun monde pour lui si Voldemort avait gagné et il en n'existe pas un non plus après la défaite des Mangemorts", explique-t-il au micro de la radio britannique.

Il poursuit : "Je pense qu'il aurait été rarement vu en-dehors des limites de son domaine. Il aurait bu jusqu'à plus soif ce qui l'aurait conduit prématurément à mourir, une mort qu'il mérite". Pas de happy ending pour Lucius, contrairement à son fils Drago qui trouvera l'amour avec Astoria Greengrass et aura un fils : Scorpius, héros de la pièce de théâtre Harry Potter et L'Enfant Maudit.