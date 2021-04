"Game of Thrones" : qui est monté sur le Trône de Fer à la fin de la saison 8 ?

publié le 17/04/2021 à 12:00

Cela fera 2 ans en mai 2021 que Game of Thrones est terminée. Et le 17 avril 2021, 10 ans que le premier épisode de la série qui a changé l'univers de la télévision, passionné des millions des fans, était diffusé sur HBO et OCS (en France).

Une décennie... On pourrait avoir du mal à y croire et pourtant, c'est un anniversaire emblématique pour nos héros et héroïnes de Westeros. Pendant 73 épisodes, le public a retenu son soufflé, hurlé de joie ou de rage, fermé les yeux devant tant de sang versé et jubilé face à des rebondissements, des répliques cultes et des morts inattendues. Après tout, Game of Thrones est l'une des premières séries à faire mourir l'un de ses protagonistes, en l'occurrence Ned Stark (Sean Bean) avant le milieu de sa première saison.

Il aura fallu attendre 8 saisons avant de découvrir qui de Daenerys, Sansa, Jon, Bran a pu monter sur le Trône de Fer tant convoité. Des années de paris et de théories balayées en quelques instants lorsque Jon Snow tue Daenerys Targaryen devenue la "Mad Queen", réduisant Port-Réal à feu et à sang. L'héritier de la famille Targaryen devient donc un traître aux yeux de la nouvelle organisation des Sept Royaumes.

Les seigneurs de Westeros, mais aussi Bran, Samwell Tarly, membres du Conseil, se trouvent dans l’ancien amphithéâtre antique de la capitale, quelques semaines après la mort de Daenerys Targaryen. Le débat est bien évidemment autour du futur roi ou de la future reine de Westeros. Edmure Tully, le frère de Catelyn Stark se propose, mettant avant son âge avancé et ses compétences militaires. Il est rapidement remis à sa place par sa nièce Sansa Stark.

Long règne à Bran le Brisé !

Tyrion propose, quant à lui, Bran comme roi. D'après lui, les connaissances encyclopédiques de la Corneille à Trois Yeux surqualifie Bran pour le poste. Politiquement c'est aussi un choix judicieux : Bran sera accepté par le Nord et son incapacité à avoir des enfants le protégera des tentations dynastiques. De plus, il ne veut pas être roi, une qualité importante pour des gens comme Varys et Tyrion. Tous les seigneurs acceptent cette proposition à l'unanimité.

Ver Gris veut que Jon soit exécuté. Sansa veut qu'il soit libéré. Bran le Brisé (son nom de roi) décide que Jon devra partir en exil à Châteaunoir dans la Garde de Nuit. La décision est acceptée par le conseil. Bran choisit Tyrion comme Main. Sansa annonce que le Nord restera un royaume indépendant.

Tyrion rassemble son nouveau petit conseil : Samwell devient archimestre, Bronn est devenu le seigneur de Hautjardin et Grand Argentier, Brienne se charge des forces armées, Podrick est le garde du corps du roi et Davos est en charge des forces navales. Bran demande que le conseil trouve rapidement un maître-espion (même si le roi peut tout voir lui-même) et un maître des Lois.