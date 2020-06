publié le 21/06/2020 à 08:32

Comment profiter d'une Fête de la musique chez soi ? Créez-vous la meilleure des playlists pour visiter les mondes imaginaires du petit et du grand écran. Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter... Derrière ces films de légende se trouve toujours une musique culte. Et quoi de mieux que de réécouter certains des plus grands classiques de la pop culture pour ce 21 juin 2020 ?

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans la galaxie de John Williams, la Contrée du Seigneur des Anneaux ou encore l'univers pop des Gardiens de la Galaxie. Nous n'oublions pas l'univers des jeux vidéo avec les compositions de Nobuo Uematsu pour Final Fantasy, et Koji Kondo pour The Legend of Zelda : Ocarina of Time.

Ces musiques ont bercé des générations de spectateurs et de joueurs. Et des années après leurs sorties, elles n'ont pas de fausses notes. Cette playlist saura vous transporter dans univers souvent pop et nostalgique (les années 80 sont loin), non sans vous donner quelques frissons (surtout pour les fans Marvel en écoutant le thème principal de The Avengers).