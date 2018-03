publié le 08/03/2018 à 13:13

John Williams va-t-il ranger définitivement sa baguette de chef d'orchestre ? Il est trop tôt pour le dire. Mais le légendaire compositeur américain serait sur le point quitter la franchise Star Wars après une possible participation au neuvième volet, qui sera réalisée par J. J. Abrams.



Lors d'une interview pour la station de radio californienne KUSC, le musicien âgé de 86 ans a admis que Star Wars 9 pourrait être son dernier film. "Nous savons tous que J.J. Abrams est en train de préparer [le prochain Star Wars], que je vais faire avec lui et j'ai très hâte". Il poursuit : "Cela vient compléter une série de neuf films, ce qui est amplement suffisant pour moi".



Présent depuis le début de la saga, John Williams a composé tous les thèmes musicaux pour Steven Spielberg et Georges Lucas. Son talent est indiscutable puisqu'il a remporté cinq fois l'Oscar de la meilleure musique de film. Avec 51 nominations, il est la deuxième personne la plus nommée aux Oscars après Walt Disney.

En attendant la retraite, la fans auront le plaisir d'entendre la musique de John Williams dans le prochain spin off Solo : A Star Wars Story attendue pour le printemps 2018.