Sam et Bucky dans "Falcon et le soldat de l'Hiver"

publié le 03/04/2021 à 15:17

Avec ce troisième épisode, la mini-série Falcon et le Soldat de l'Hiver fait un peu du surplace. Les références sont nombreuses et les visages nouveaux et anciens du Marvel Cinematic Universe (MCU) surgissent toutes les deux scènes. Si vous avez regardé quelques films Marvel sans vraiment prêter attention à l'intrigue et certains détails, vous pourriez rapidement vous perdre, ou pire, ne pas être très intéressé par ce qui se déroule à l'écran... Nous allons donc essayer d'éclairer votre lanterne et, ce faisant, nous risquons de répandre quelques spoilers sur le troisième épisode de la mini-série Falcon et le Soldat de l'Hiver sur Disney+. À vos risques et périls.

L'épisode 3 de cette saison unique nous fait découvrir la ville-État de Madripoor au large de l'Indonésie. Une ville où pirates, tueurs à gage et autres gangsters règnent en maître sur une cité aux allures de Bladerunner. Mais cette ville semble avoir un seul véritable maître : le Power Broker. Une notion, un alias, un personnage que nous n'avons pas encore rencontré, mais qui est sur toutes les lèvres. Est-il le grand méchant de la série ? Peut-être...

Plusieurs Power Brokers...

"Il est le juge, le jury et le bourreau de Madripoor", entend-on dans cet épisode 3. On comprend que le Power Broker est un personnage particulièrement influent et dangereux. Même Helmut Zemo semble le craindre tant il ne veut pas faire de vagues lors de son petit séjour avec Sam et Bucky dans les bas-fonds de la ville.

Pour l'heure, on sait simplement qu'il a comme allié le scientifique Wilfred Nagel que l'on rencontre brièvement dans son laboratoire. Il est celui qui a créé le nouveau super-sérum. Le Power Broker a aussi une petite milice qui veut agir contre lui : les Flag Smashers et leur leader Karli Morgenthau dont on a vu un visage plutôt humain malgré ses méthodes terroristes...

Dans les comics, le titre de Power Broker (littéralement le Courtier des Pouvoirs) a appartenu à plusieurs personnages. À chaque fois, ils sont plutôt du côté des méchants et vendent contre beaucoup d'argent des augmentations surhumaines à plusieurs personnages. En somme, c'est un dealer de super-pouvoirs plutôt louche. Le Power Broker originel est Curtiss Jackson. Il est responsable des super-pouvoirs de notre tout nouveau Captain America grâce aux recherches menées par Karl Malus (un chercheur qui a eu droit à son apparition dans la série Marvel Jessica Jones). Dans les comics ses plans échouent et il est finalement tué par Frank Castle alias The Punisher qui reprendra son rôle de Power Broker pour infiltrer son organisation.

Les comics les plus récents ont vu aussi l'émergence d'un deuxième Power Broker vivant dans une armure semblable à celle d'Iron Man. Il a toujours la même fonction : créer des super-méchants mais son identité reste encore aujourd'hui un mystère... Le MCU pourrait facilement piocher dans ces deux personnages pour en faire une synthèse terrifiante. Imaginez un Tony Stark méchant capable de créer une armée de mutants et de super-soldats...