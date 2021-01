"Destin : la saga Winx" (Netflix) : aura-t-on droit à une saison 2 ?

publié le 27/01/2021 à 16:30

Avec seulement 6 épisodes pour la saison 1, les fans de la toute nouvelle série inspirée par les fées du Winx Club vont certainement rester sur leur faim. Il faut dire que l'intrigue ne fait que prendre son envol lors du dernier épisode avec quelques réponses et le premier grand retournement de situation de la série.

Si la série a reçu des critiques mitigées (vous pouvez lire celle de la rédaction ici d'ailleurs), elle s'est rapidement classée au sommet du Top 10 des séries les plus vues sur Netflix en janvier 2021. L'intrigue de cette série fantastique à la Vampire Diaries qui se déroule entièrement dans une école de magie avait de quoi fasciner le public de la plateforme américaine.

Pour l'heure, Netflix n'a pas officialisé la production d'une saison 2. L'entreprise attend en général entre 3 et 6 semaines à partir de la diffusion d'un programme pour valider une éventuelle suite. Le succès populaire de la série devrait rassurer les fans qui devraient avoir une réponse définitive au printemps 2021. La prise de pouvoir et les secrets détenus par Rosalind seront au cœur de l'histoire de cette saison 2. Si Destin : la saga Winx n'est qu'une flamme vive mais éphémère, espérons au moins que la saison 2 soit une conclusion plus audacieuse et définitive de l'intrigue principale. Les origines de Bloom et des Burned Ones qui terrifient les habitants des mondes féériques seront les questions qui devront trouver leurs réponses dans les prochains épisodes.